Variant Eris : face au retour de la covid, le gouvernement appelle à la vigilance

L'ESSENTIEL Le nouveau variant E.G.5, aussi appelé “Eris”, de la Covid-19 est de la famille Omicron.

Pour l’instant, il ne présente pas de risque pour la santé publique au niveau mondial.

Le ministère de la Santé en France appelle néanmoins à la vigilance.

“L’Organisation mondiale de la santé (OMS) suit actuellement plusieurs variants, y compris le variant EG.5, pour lequel nous publions aujourd’hui une évaluation des risques”, peut-on lire dans l’allocution du Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une point presse qui s’est tenu le 9 août 2023.

Eris, le nouveau variant de la famille d’Omicron

Ce bulletin d’évaluation des risques de ce variant, publié à cette même date, indique que le variant E.G.5, aussi appelé “Eris”, a été détecté pour la première fois le 17 février dernier. Ce variant de la famille Omicron, membre du lignage XBB, est classé comme “variant d'intérêt” par l'OMS et est actuellement particulièrement présent en Chine, aux États-Unis et en Corée du Sud.

“À l'échelle mondiale, il y a eu une augmentation constante de la proportion d'EG.5 signalés. Au cours de la semaine (…) du 17 au 23 juillet 2023, la prévalence mondiale de l'EG.5 était de 17,4 %, peut-on lire dans ce document. Il s'agit d'une augmentation notable par rapport aux données rapportées quatre semaines avant, lorsque la prévalence mondiale de l'EG.5 était de 7,6 %. (...) Sur la base des preuves disponibles, le risque pour la santé publique posé par EG.5 est évalué comme faible au niveau mondial.”

En France, les vacances semblent faire oublier la Covid-19. Pourtant, selon Santé publique France, “les passages [aux urgences] pour suspicion de Covid-19 sont en hausse chez les moins de 2 ans et les adultes avec des effectifs qui restent modérés”.

Appel à la vigilance face à la reprise de la Covid-19

Il y a eu 111 passages chez les moins de 2 ans du 31 juillet au 6 août, contre 71 la semaine précédente, ce qui représente une hausse de 56 %. 485 passages chez les 15-74 ans du 31 juillet au 6 août, contre 389 la semaine précédente, soit une augmentation de 25 %. Et, enfin, 324 passages chez les 75 ans et plus du 31 juillet au 6 août, contre 242 la semaine précédente, soit plus 34 %.

“La circulation du Covid est certes faible en France mais il nous faut rester vigilants, car la situation évolue rapidement, explique Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, l’Agence france presse (AFP). Nous devrons, encore pendant plusieurs saisons, vivre avec les résurgences de ce virus.”

Et pour cela, le ministre de la Santé a rappelé l’importance des gestes barrières qui “doivent rester des réflexes pour se protéger et protéger les autres. C’est vrai cet été et ça sera vrai cet automne. (...) Cet automne nous pourrons aussi compter sur la vaccination correspondant au virus tel qu’il a été identifié. Et nous devrons protéger en priorité les personnes fragiles.” La campagne de vaccination devrait démarrer à partir de la mi-octobre en France.