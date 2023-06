La Covid sévère, marqueur d'un cancer non diagnostiqué ?

L'ESSENTIEL 2,2 % des patients hospitalisés à cause d’une forme sévère de la Covid-19 ont reçu un diagnostic de cancer dans les mois suivants.

Le risque de recevoir un diagnostic de cancer après la sortie de l’hôpital était 31 % plus élevé dans le groupe des adultes admis dans un établissement hospitalier.

Le risque était significativement plus élevé pour les cancers rénaux, hématologiques, du côlon et du poumon.

"Aucune étude n’a encore cherché à savoir si une forme sévère de Covid-19 représentait un marqueur d’un cancer non diagnostiqué", ont indiqué des chercheurs français et suisses. C’est pourquoi ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Scientific Reports. Pour comprendre le lien possible entre le coronavirus et le risque de cancer, les scientifiques ont examiné les dossiers médicaux de 41.302 patients hospitalisés en unité de soins intensifs en raison de la Covid-19 ainsi que ceux de 713.670 adultes témoins non hospitalisés pour le SARS-CoV-2.

Cancer et Covid-19 : une association plus forte chez les femmes et les moins de 60 ans

Selon les résultats, 897 patients hospitalisés (soit 2,2 %) ont reçu un diagnostic de cancer dans les mois suivants, contre 1,5 % dans le groupe témoin. En outre, le risque de recevoir un diagnostic de cancer après la sortie de l'hôpital était 31 % plus élevé dans le groupe hospitalisé que dans le groupe témoin. "Une tendance globale similaire a été observée lorsque le risque concurrent de décès a été pris en compte", peut-on lire dans les travaux. Les patients admis un établissement hospitalier ont présenté un risque significativement plus élevé de développer des cancers rénaux, hématologiques, du côlon et du poumon. "Cela suggère qu'une infection sévère par le SARS-CoV-2 peut représenter un marqueur d'un cancer non diagnostiqué." Les auteurs ont révélé que l’association la plus forte, lors des trois premiers mois, a été trouvée chez les femmes et chez les personnes de moins de 60 ans.

Covid sévère : surveiller davantage "les patients qui sortent de réanimation ou de soins intensifs"

Les raisons pour lesquelles l'infection par la Covid-19 pourrait augmenter le risque de cancer ne sont pas encore claires. D’après le Pr Mahmoud Zureik, directeur d’Epi-Phare et auteur des recherches, aucun "effet causal" entre les deux maladies n'a été établi. "L’état d’immunodépression peut peut-être cacher un cancer sous-jacent pas encore détecté", a-t-il expliqué au Quotidien du médecin. Ainsi, le professeur recommande de suivre de près les victimes des formes graves du coronavirus. "Les patients qui sortent de réanimation ou de soins intensifs après un Covid sévère ont déjà un risque accru de mortalité. Il est donc utile de les surveiller, d’autant qu’ils sont exposés à des séquelles, notamment pulmonaires".