Covid-19 : l'infection augmente les risques de diabète

L'ESSENTIEL Une étude montre que les hommes qui ont contracté la covid-19 ont 22 % plus de risque de développer un diabète.

Selon les chercheurs, la pandémie pourrait entraîner une hausse de l'incidence du diabète de 3 % à 5 %.

Pour eux, il est important que les professionnels de santé prennent en compte ce risque chez les patients covid-19 afin d'offrir une surveillance adaptée.

Depuis l'apparition de la covid-19, les professionnels de santé ont relevé que l'infection pouvait entraîner plusieurs complications allant de la perte de goût temporaire au brouillard mental. Une étude menée au Canada et parue dans la revue JAMA Network Open, confirme que le diabète intègre également cette liste.

Diabète et covid : des risques accrus chez les hommes

Les chercheurs qui ont analysé les dossiers médicaux d'une cohorte de 629.935 personnes testées pour le SRAS-CoV-2, ont remarqué que les hommes ayant eu la Covid-19 avaient 22 % plus de risque de développer un diabète dans les huit mois suivants l'infection. Cette augmentation du risque de diabète chez la gent masculine pourrait s'expliquer par des facteurs liés à la santé de cette population, tels que la prévalence de l'obésité abdominale.

De plus, les patients covid ayant été admis en soins intensifs étaient 3,29 fois plus susceptibles de développer un diabète que les personnes n'ayant pas été infectées. Le risque de diabète serait donc particulièrement élevé chez les patients atteints de formes plus graves de la Covid-19.

Complication de la Covid : les médecins doivent prendre en compte les risques de diabète

Ces travaux basés sur la population en Colombie-Britannique (Canada) révèlent qu'une infection au coronavirus pouvait contribuer à une hausse de l'incidence du diabète de 3 % à 5 % au niveau de la population. Interrogé par le journal britannique The Guardian, l'auteur de l'étude Naveed Janjua a confié : "compte tenu du grand nombre de personnes infectées par la Covid-19, ces cas de diabète en excès pourraient se traduire par un fardeau de diabète très important au niveau de la population, ce qui pourrait mettre à rude épreuve des systèmes de santé déjà surchargés".

"Cela souligne l'importance pour les organisations de santé et les professionnels de la santé d'être conscients des résultats possibles à long terme de la Covid-19. Il peut être important de surveiller les personnes qui se sont remises de la Covid-19 pour le diabète, en particulier celles qui ont eu une maladie plus grave pendant la phase aiguë de l'infection, car la détection et le traitement précoces peuvent être essentiels à la gestion du diabète. De plus, l'alimentation et l'activité physique peuvent aider à contrôler le risque de diabète", prévient l'expert.