Covid-19 : les chiens plus efficaces que les tests pour dépister la maladie

L'ESSENTIEL L'analyse des données de 29 études confirme que les chiens peuvent détecter avec succès la covid-19, y compris dans les cas asymptomatiques, les variants et le covid long.

Les éléments du virus détectés par les chiens représentent l'équivalent d'une goutte de parfum dissoute dans dix piscines olympiques.

Pour les chercheurs, les chiens renifleurs sont prêts pour des applications médicales courantes comme la détection de la covid-19.

Les chiens possèdent jusqu'à 300 millions de cellules olfactives et utilisent un tiers de leur cerveau pour identifier les odeurs. À titre de comparaison, les humains n'ont que 5 à 6 millions de cellules olfactives et 5 % de leur cerveau consacré à la gestion de l'odorat. Ces capacités olfactives supérieures confèrent au meilleur ami de l'Homme un avantage considérable : il peut détecter la présence d'une infection à la covid-19 plus efficacement que les tests de dépistage. Voici les conclusions d'une méta-analyse publiées dans le Journal of Osteopathic Medicine le 17 juillet 2023.

Les chiens sont beaucoup plus efficaces que les tests PCR

Pour évaluer la capacité canine à reconnaître les composés organiques volatils spécifiques créés dans le corps lors d'une infection au SARS-CoV-2, le professeur Tommy Dickey de l'Université de Californie à Santa Barbara et Heather Junqueira de BioScent Detection Dogs ont passé en revue 29 études où des chiens ont été utilisés pour détecter la Covid-19. Ces travaux ont rassemblé plus de 31.000 échantillons provenant de plus de 400 scientifiques de plus de 30 pays, et ont utilisé 19 races différentes.

Les résultats ont montré que dans la majorité des cas, les chiens ont une sensibilité similaires ou supérieures aux tests PCR et aux tests antigéniques actuels.

Dans l'une des recherches examinées, quatre bêtes ont été capables de repérer l'équivalent de moins de 2,6 x 10-12 copies d'ARN viral par millilitre. Cela revient à détecter une goutte de parfum dissoute dans pas moins de dix piscines olympiques! Ces performances exceptionnelles des chiens renifleurs dépassent de loin les capacités des outils scientifiques actuels utilisés pour le dépistage de la Covid-19.

Chien et pandémie : un atout certain pour la santé publique

La possibilité d'utiliser des chiens renifleurs pour dépister la Covid-19 présente de nombreux avantages pour la santé publique. Bien entraînés, ces animaux auraient la possibilité de détecter les patients symptomatiques, pré-symptomatiques et asymptomatiques, mais aussi les infections par de nouveaux variants ou même le covid long, selon les chercheurs. "L'un des principaux avantages de l'utilisation des chiens était leur rapidité - ils pouvaient fournir un résultat en quelques secondes à quelques minutes et ne nécessitaient pas d'équipement de laboratoire coûteux ni ne créaient des montagnes de déchets plastiques, contrairement aux approches de diagnostic conventionnelles", précise le communiqué.

Les capacités des chiens en matière de dépistage des maladies sont connues depuis longtemps, mais de nombreux professionnels de santé estiment qu'une utilisation dans le monde médicale n'est pas encore envisagée. Pour le Tommy Dickey, ses travaux démontrent leur erreur : "Nous pensons que les chiens méritent leur place en tant que méthodologie de diagnostic sérieuse qui pourrait être particulièrement utile pendant les pandémies, potentiellement dans le cadre de dépistages sanitaires rapides dans les espaces publics. Nous sommes convaincus que les chiens renifleurs (entraînés au dépistage) seront utiles pour détecter une grande variété de maladies à l'avenir."