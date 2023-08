Covid-19 : après Eris, un autre variant inquiète déjà

L'ESSENTIEL Un nouveau variant, appelé BA.2.86, a été détecté aux États-Unis, au Danemark et en Israël.

Il a été classé “sous surveillance” par l'OMS.

En France, il y a une légère augmentation de l'incidence de la Covid-19.

BA.2.86, c'est le nom du nouveau variant de la Covid-19 qui inquiètent les autorités sanitaires. Il a été détecté aux États-Unis, au Danemark, en Israël ainsi qu'au Royaume-Uni. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le surveillent.

Covid-19 : un nouveau variant avec 36 mutations

L’OMS l’a d’ailleurs déjà classé comme étant “sous surveillance en raison du très grand nombre (36) de mutations du gène Spike qu'il porte". L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) définit cette protéine Spike comme la clé qui permet au SARS-CoV‑2 de pénétrer dans nos cellules. C'est ce gène qui donne au virus son aspect hérissé.

"L'impact potentiel des mutations BA.2.86 est actuellement inconnu et fait l'objet d'une évaluation minutieuse", indiquent les CDC. Ainsi, les organisations de santé doivent mener des études pour définir la dangerosité, les caractéristiques et la résistance au vaccin contre la Covid-19 de ce nouveau variant.

BA.2.86 : évaluer la résistance au vaccin du nouveau variant

Jesse Bloom, virologue au Fred Hutchinson Cancer Center, estime que BA.2.86 “échappera autant ou plus que XBB.1.5 aux anticorps provoqués par les variantes pré-Omicron et Omicron de première génération", peut-on lire dans une lettre d’information publiée mercredi. "Le scénario le plus probable est que ce variant soit moins transmissible que les variantes dominantes actuelles et qu’il ne se propage donc pas à grande échelle”, ajoute-t-il.

Actuellement 7 variants sont surveillés par les autorités sanitaires mondiales - BA.2.75 (surnommé « Centaure »), BA.2.86, CH.1.1 (surnommé Orthus), XBB, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2 et XBB.2.3 - et trois autres mutations sont qualifiées "d'intérêt" par l'OMS, XBB.1.5, XBB.1.16 et EG.5 (Eris).

La découverte de ce nouveau variant survient dans un contexte d'une hausse des cas liés au SARS-CoV-2 et ses variants. Dans l'Hexagone, l'incidence de la Covid-19 montre une augmentation de 60 % du 7 au 13 août 2023 par rapport à la semaine précédente. Le taux est passé de 7,7 à 12,3 cas confirmés en laboratoire pour 100 000 habitants. Ces chiffres restent à des niveaux très faibles. Néanmoins, Santé Publique France rappelle que la situation nécessite de rester vigilant.