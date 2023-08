Variant Eris : un nouveau vaccin anti-covid attendu pour fin septembre

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, de nouveaux vaccins contre la Covid-19, adaptés aux récents variants, seront disponibles en septembre.

En France, les cas augmentent notamment à cause du variant Eris.

Une nouvelle campagne de vaccination sera lancée en octobre pour les personnes à risque.

Un nouveau vaccin contre la Covid-19 est attendu dans les prochains mois. D’après l’agence de presse Reuters, les laboratoires Moderna, Novovax et Pfizer préparent un nouveau sérum capable de lutter contre les nouveaux variants pour la fin du mois de septembre. L’annonce tombe alors que l’un d’eux, baptisé Eris, se répand en France et à l’étranger.

Covid-19 : de nouveaux vaccins contre les variants aux États-Unis

Si les vaccins contre les variants comme Eris seront disponibles dès le mois prochain aux USA, les professionnels de santé américains espèrent que le public sera prêt à recevoir cette nouvelle dose anti-covid, comme ils le feraient pour le vaccin contre la grippe. Mais certains experts craignent une plus faible adhésion à cette campagne de vaccination. "Les pharmaciens et professionnels de santé devront combattre la baisse des inquiétudes concernant le virus, ainsi que la fatigue et le scepticisme quant aux mérites de ce vaccin", a expliqué Ashley Kirzinger, directrice de la méthodologie d'enquête de la Kaiser Family Foundation à Reuters. Selon elle, il sera nécessaire de faire preuve de pédagogie pour rappeler à la population que le coronavirus circule toujours et qu’il demeure dangereux de le contracter.

Variant Eris : une nouvelle campagne de vaccination en France à l’automne

En France aussi, la vigilance autour du variant Eris s’accentue. Le 11 août dernier, Santé Publique France a publié une note sur le variant Eris. L’organisme observe une "augmentation du nombre de passages aux urgences pour Covid-19 tous âges confondus est observée", mais précise que les niveaux demeurent faibles. La plupart des cas concernent des régions très fréquentées en période estivale avec des rassemblements importants. "Cette augmentation pourrait donc se poursuivre ou fluctuer au moment de la rentrée scolaire", estime Santé Publique France.

Pour s’en protéger, il est important de respecter les gestes barrière et de s’isoler en cas de contamination, mais comme aux États-Unis, une nouvelle campagne de vaccination est à prévoir. "La vaccination contre la Covid-19, notamment pour les personnes à risque, reste importante et la campagne de vaccination grippe et Covid-19 lancée cet automne fera l’objet d’une prochaine communication", prévient Santé Publique France.

D’après l’Express, elle devrait démarrer le 17 octobre en métropole, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. L'hebdomadaire révèle que ces nouvelles injections pourront être réalisées en même temps que le vaccin contre la grippe et seront proposées aux populations les plus fragiles face au virus : les personnes immunodéprimées, les personnes présentant des comorbidités (obésité, diabète…), les personnes âgées de plus de 65 ans et les femmes enceintes. "Les professionnels de santé en contact avec les personnes à risque sont également incités à recevoir leur dose de rappel", précise le journal.