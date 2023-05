Après la Covid-19, l'OMS cherche à mieux anticiper les pandémies

L'ESSENTIEL L’OMS a créé une plateforme internationale d’échange d’informations sur les maladies infectieuses.

Tous les pays auront ainsi plus facilement accès aux techniques de séquençage et d’analyse du génome.

L’étude du génome du SARS CoV-2 a notamment permis de mettre au point les vaccins contre la Covid-19.

C’est une initiative directement liée à la Covid-19 : l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé un nouveau dispositif international de surveillance des maladies infectieuses émergentes. Son nom est International Pathogen Surveillance Network (IPSN), en français Réseau International de Surveillance des Pathogènes. Via une plateforme, tous les pays et les régions pourront partager des informations - dangerosité, mode de diffusion, etc. - sur des pathologies ainsi que des analyses d'échantillons.

Le réseau international de l’OMS s’appuie sur la génomique

Dans le détail, cet outil s’appuie sur la génomique. Ainsi, il sera possible de séquencer le génome de plusieurs agents pathogènes, de virus et de bactéries. Le but est de détecter et réagir plus vite en cas de maladie émergente transmissible, comme cela a été le cas avec la Covid-19.

Pour cela, l’IPSN va “donner à chaque pays l'accès au séquençage et à l'analyse génomique des agents pathogènes dans le cadre de son système de santé publique, explique Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, dans un communiqué. Comme cela nous a été si clairement démontré lors de la pandémie de la Covid-19, le monde est plus fort lorsqu'il est uni pour combattre des menaces sanitaires communes."

Comme pour la Covid-19, le but est de partager les connaissances

Durant la crise sanitaire de la Covid-19, l'étude du génome du SARS CoV-2 a notamment permis de mettre au point les vaccins contre cette maladie et donc d’endiguer l’épidémie. “La collaboration mondiale dans la surveillance génomique des agents pathogènes a été cruciale lors de la Covid-19, souligne le Dr Rajiv J. Shah, dans le communiqué de l’OMS. L'IPSN s'appuie sur cette expérience en créant une plateforme qui permet aux partenaires de tous les secteurs et [de tous les pays] de partager des connaissances, des outils et des pratiques afin de garantir, à l’avenir, que la prévention et la réponse à une pandémie soient solides et innovantes.”

L’IPSN aura son propre secrétariat situé au "Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence", à Berlin en Allemagne. Il est composé d’experts internationaux. "Tous partagent un objectif commun : détecter et répondre aux menaces posées par les maladies avant qu'elles ne deviennent des épidémies et des pandémies et optimiser la surveillance de routine des maladies", peut-on lire dans le communiqué de l’OMS.