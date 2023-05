Le vaccin BCG inefficace contre la Covid-19 : une nouvelle étude le confirme

L'ESSENTIEL Au début de la pandémie de Covid-19, le BCG est apparu comme une protection possible car il favorise la réponse immunitaire.

Plusieurs études ont déjà démontré qu'en fait le BCG était inefficace contre la Covid-19.

Une nouvelle étude comparant le BCG et un placebo montre que ce vaccin ne fait pas diminuer significativement le risque de Covid-19.

Le Bacille Calmette-Guérin, plus communément appelé vaccin BCG, est essentiellement utilisé pour protéger contre la tuberculose. Ce vaccin est administré à des millions de personnes chaque année, en particulier dans les pays où cette maladie est encore très répandue. Cependant, au début de la pandémie de Covid-19, certains chercheurs ont émis l'hypothèse que le BCG pourrait également protéger contre d'autres infections, dont la Covid-19. Cette idée est apparue en raison des propriétés du vaccin qui provoqueraient des changements épigénétiques favorisant une réponse immunitaire contre différents agents pathogènes.

Des études antérieures ont déjà démontré l'inefficacité du BCG contre la Covid-19

Une étude menée en Australie en septembre 2020 a déjà conclu que le BCG n'était pas efficace pour prévenir les infections ou les formes graves de la Covid-19. Une autre étude menée en France en octobre 2020 a montré que le BCG n'avait aucun effet préventif contre la Covid-19 chez les professionnels de santé. Pourtant, malgré ces résultats, certains pays ont continué à administrer le BCG à leur population, comme le Brésil, qui a lancé une campagne de vaccination en mai 2020, ou l'Inde, où le vaccin est recommandé pour les personnes à haut risque.

BCG contre la Covid-19 : une nouvelle étude confirme son inefficacité

Une nouvelle étude publiée dans le New England Journal of Medicine a confirmé que le vaccin BCG ne protège pas contre l'infection par le SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19. Cette étude a été menée auprès de près de 4.000 participants, dont environ la moitié a reçu le vaccin BCG et l'autre moitié un placebo. Les participants ont été suivis pendant six mois et les chercheurs ont analysé le risque de Covid symptomatique et de Covid sévère. Après six mois, les chercheurs ont constaté que le risque de Covid symptomatique était de 14,7% dans le groupe BCG et de 12,3% dans le groupe placebo. En ce qui concerne les cas graves nécessitant une hospitalisation, le risque était de 7,6% dans le groupe BCG et de 6,5% dans le groupe placebo. Les résultats indiquent que le vaccin BCG n'a pas réduit de manière significative le risque de Covid-19 par rapport au placebo.

Le BCG n'est pas destiné à protéger contre la Covid-19

Bien que le BCG ait montré des résultats prometteurs dans la prévention de certaines infections, il n'est pas destiné à protéger contre la Covid-19. Les chercheurs mettent d'ailleurs en garde contre son utilisation à des fins autres que celles indiquées, car cela pourrait entraver l'efficacité des vaccins spécifiquement conçus pour combattre la Covid-19.

Les résultats de l'étude soulignent l'importance de continuer à rechercher des vaccins spécifiques pour lutter contre la pandémie actuelle, tels que les vaccins à ARN messager qui ont été développés spécifiquement pour prévenir la Covid-19.