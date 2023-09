Covid-19 : vers un vaccin efficace contre tous les variants ?

L'ESSENTIEL Un vaccin contre les sarbecovirus est efficace contre différents variants de la Covid-19.

Une étude sur des hamsters l’a démontré.

Il pourrait être efficace contre les futurs variants du virus.

La vaccination joue un rôle clé dans la lutte contre la Covid-19. Mais il faut du temps pour mettre au point de nouveaux sérums, et entre temps, de nouveaux variants se développent, mettant en péril l’efficacité des vaccins. Toutefois, une nouvelle recherche suscite l’optimisme : des scientifiques ont trouvé un produit efficace contre la souche de la Covid-19 et ses variants. Les résultats sont présentés dans Frontiers in immunology.

Covid-19 : un essai international pour ce nouveau vaccin

L’Agence national de sécurité sanitaire (Anses) a participé à ces essais précliniques. Dans un communiqué, elle explique que l’étude "a été menée en collaboration avec l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA), la société française Osivax et le Vaccine Formulation Institute, en Suisse". Le produit testé est un vaccin contre les sarbecovirus, des coronavirus responsables de syndromes respiratoires aigus sévères. L’essai a été réalisé sur des hamsters.

Vaccin contre la Covid-19 et ses variants : des preuves de son efficacité dans un essai sur des hamsters

"Contrairement aux vaccins actuellement utilisés contre le Sars-CoV-2, le vaccin testé est aussi efficace contre la souche originale que contre les variants Delta et Omicron", observe l’Anses. Le poids des hamsters est le signe de l’efficacité de ce sérum. "Il a peu diminué chez les hamsters vaccinés puis infectés par un des variants, indiquent-ils. Au contraire, leurs congénères non vaccinés ont perdu 5 à 10 % de leur masse après avoir été infectés par la souche originale ou le variant Delta." Les poumons des hamsters vaccinés présentaient aussi moins de lésions et le taux de réplication du virus était moindre.

Covid-19 : comment expliquer cette efficacité étendue du vaccin ?

D’après l’Anses, l’atout majeur de ce vaccin réside dans sa conception. Contrairement aux sérums actuellement utilisés, il ne cible pas la protéine Spike, mais la protéine de nucléocapside (N). L’un des problèmes de Spike est qu’elle change d’un variant à l’autre. "La protéine N, elle, est conservée entre les variants du Sars-CoV-2 et plus largement au sein des sarbecovirus, sous-genre auquel appartiennent les coronavirus responsables du syndrome respiratoire aigu sévère comme le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2", explique Elodie Monchâtre-Leroy, directrice du laboratoire Anses de la Rage et de la faune sauvage, situé à Nancy, dans un communiqué. Lorsque cette protéine est détectée par le système immunitaire, cela permet de détruire les cellules infectées et ainsi d’empêcher la multiplication du virus dans l’organisme.

Vaccin contre la Covid-19 : de futurs essais prévus

En 2024, un essai clinique de phase 1, réalisé avec des êtres humains, sera lancé. Mais les chercheurs souhaitent en savoir plus sur la polyvalence de ce vaccin, ainsi des tests seront réalisés avec d’autres souches de coronavirus, notamment le SARS-Cov-1. "Nous voulons le tester contre le SARS-CoV-1 pour vérifier s’il est efficace contre d’autres coronavirus responsables du syndrome respiratoire aigu sévère, développe Elodie Monchâtre-Leroy. Après le SARS-CoV-1 en 2002 et le SARS-CoV-2 en 2019, nous ne sommes pas à l’abri qu’une autre souche émerge dans les prochaines années."