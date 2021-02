Comment expliquer à un enfant la mort de son animal de compagnie

Vers l'âge de 6 à 9 ans, l'enfant comprend que la mort est permanente et qu'elle fait partie du cycle de la vie. Émotionnellement, la perte de son animal de compagnie sera semblable à celle d'une personne de son entourage. Prendre en compte son deuil et l'accompagner c'est donc l'aider à surmonter cette épreuve.

Comment lui expliquer la mort de son animal de compagnie ?

Il n'est pas anormal que votre enfant ressente de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, ou même de l'ennui pendant 6 à 8 semaines après la perte de son animal. Tout comme les autres apprentissages, le deuil est un processus qui lui sera utile toute sa vie.

Qu'il s'agisse d'une mort naturelle, d'un accident ou d'une euthanasie, expliquez à votre enfant avec des mots simples et accessibles ce qu'il s'est passé de façon honnête. Il est cependant préférable d'éviter certaines expressions qui font référence au sommeil ou à un long voyage qui peuvent donner à votre enfant la crainte de mourir dans son sommeil ou l'envie d'attendre le retour de son animal.

Respectez les rituels du deuil

N'essayez pas de minimiser ou de diminuer l'importance que ce deuil représente pour votre enfant. Au contraire, encouragez-le à exprimer ses émotions et ses questions et organisez une petite cérémonie d'adieu au cours de laquelle votre enfant peut écrire une lettre, faire un dessin ou vouloir enterrer un objet symbolique pour lui. Vous pouvez aussi décider de planter ensemble un arbre ou une fleur en sa mémoire, et de placer une photographie de l'animal dans sa chambre par exemple.

Avant de lui acheter un nouvel animal de compagnie, laissez votre enfant faire son deuil et attendez qu'il le demande ou en parle pour savoir s'ils se sent prêt à s'investir à nouveau.

En savoir plus : "Le deuil de mon animal de compagnie" de Annique Lavergne et Yves Dumont, éditions Petit Homme.