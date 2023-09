Covid-19 : plus de risque d’être infecté quand on a des enfants

L'ESSENTIEL On observe actuellement une hausse des cas de Covid-19 en France.

Face à la recrudescence de l’épidémie, le gouvernement a choisi d’avancer la campagne de vaccination de deux semaines.

Selon une nouvelle étude, les Français qui ont un ou des jeunes enfants ont plus de risque de contracter la Covid-19 (SRAS-CoV-2).

Comprendre la contribution des enfants à la circulation du SRAS-CoV-2

"Comment le risque d'infection par le SRAS-CoV-2 chez les personnes vivant avec des enfants a-t-il évolué au cours de la pandémie en France ?", s’interrogent les auteurs en préambule. "Il est essentiel de comprendre la contribution des enfants à la circulation du SRAS-CoV-2 dans les ménages pour concevoir des politiques et des stratégies de santé publique", ajoutent-ils. Pour répondre à ce besoin, un total de 682.952 cas de Covid-19 a été inclus dans leur recherche. Parmi ceux-ci, 45.108 (6,6 %) ont identifié un enfant du ménage comme étant la source de contamination (cette proportion a culminé à 10,4 % pendant l'Omicron BA.1).

La Covid-19 et les enfants de moins de 6 ans

Après analyse de toutes les données, le fait de vivre avec des enfants de moins de 6 ans a été associé à une augmentation du risque d'infection tout au long de la période d'étude, atteignant un rapport de chances (OR) de 1,8 pour les enfants gardés par des professionnels à domicile, de 1,7 pour les enfants en crèche et de 1,6 pour les tout-petits. "La présence d'enfants, notamment des tout-petits, a été associée à un risque accru d'infection par le SRAS-CoV-2 chez d'autres membres de la famille, en particulier au cours des vagues Delta et Omicron BA.1", concluent les scientifiques.

Covid-19 : l'avancement de la campagne de vaccination

Selon le dernier bulletin hebdomadaire de Santé Publique France, les recours pour suspicion de Covid-19 sont en hausse chez les moins de 75 ans dans les associations SOS Médecins et chez les 2-14 ans aux urgences. Face à la recrudescence de l’épidémie, le gouvernement a choisi d’avancer la campagne de vaccination de deux semaines pour la faire commencer le 2 octobre 2023.