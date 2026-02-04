Grève des médecins : un coup de semonce... et maintenant ?

Pourquoi les médecins ont-ils fait grève aussi massivement ? La récente mobilisation des médecins libéraux n’est pas un simple épisode de tension sociale. Par son ampleur et sa durée, elle a révélé un malaise ancien et profond, devenu aujourd’hui impossible à ignorer. Il ne s’agit pas seulement d’argent. Cette grève a mis en lumière des questions de conditions de travail, de sens du métier, de relation avec l’État, et plus largement de place des médecins dans la société. Mais cette colère est-elle la même pour tous ? Les jeunes médecins vivent-ils la situation comme leurs aînés ? Les femmes médecins, de plus en plus nombreuses, partagent-elles les mêmes attentes ? Les généralistes et les spécialistes expriment-ils les mêmes inquiétudes ?

Editorial : « La santé ne se gouverne pas à huis clos »

Ce qui s’est dit sur le plateau de l'émission "La Santé en Questions" ne relève ni du communiqué syndical, ni de la petite phrase politique. C’est un document. Un instantané brut d’un système de santé qui craque, et de professionnels qui n’acceptent plus qu’on parle d’eux sans eux.

La grève des médecins a dérangé. Elle a agacé. Elle a parfois été caricaturée. Mais elle a eu un mérite rare : obliger tout le monde à écouter ce qui ne se disait plus. La défiance, le soupçon, la gouvernance hors-sol, la fatigue morale. Pas l’argent. Le sens.

Dans cette émission, on n’a pas cherché à calmer le jeu. On n’a pas non plus cherché à jeter de l’huile sur le feu. On a fait un travail de journaliste : laisser parler, confronter, mettre en perspective. Et surtout poser la seule question qui compte après une grève : qu’est-ce qu’on en fait ?

La diffuser sur YouTube, c’est refuser que ce débat reste confiné aux cercles initiés. C’est considérer que ces sujets concernent aussi les patients, les décideurs, les autres soignants. Et que la santé ne se gouverne pas à huis clos.

Ceux qui veulent des éléments de langage passeront leur chemin. Ceux qui veulent comprendre ce qui est en train de se jouer peuvent regarder. Parfois, une émission ne clôt pas un débat. Elle l’ouvre.