Baisse des températures : quels sont les symptômes d’une allergie au froid ?

L'ESSENTIEL L’allergie au froid est une maladie rare qui concernerait 0,05% de la population.

S'il existe des formes légères ou modérées, on peut mourir d'une sévère allergie au froid.

"L’urticaire n’est pas toujours la conséquence d’une réaction allergique après l’exposition à un produit chimique ou alimentaire. Il existe des urticaires consécutives à l’eau, à l’effort et même au froid". Lors d’une conférence de presse tenue par des dermatologues, plusieurs problématiques ont été exposées, dont celle de l’allergie au froid.



"L’allergie au froid est une maladie rare qui concernerait 0,05 % de la population, mais elle est sans doute sous-diagnostiquée, car les formes légères ne font pas l’objet de consultation médicale", explique le docteur Aurélie du Thanh, dermatologue et praticien hospitalier au CHU de Montpellier. "C’est cependant une maladie qu’il faut savoir diagnostiquer et prendre en charge", poursuit la spécialiste.

Les symptômes d'une allergie au froid

L’allergie au froid est caractérisée par une réaction qui survient lors de l’exposition au froid, c’est-à-dire à l’eau froide, à une atmosphère froide, à un objet froid, à une boisson ou à des aliments froids.



Sur le plan des symptômes, la dernière classification de l’allergie au froid en fonction de sa sévérité est déjà ancienne. Ainsi, on distingue trois formes :



- la première est dite légère. Elle se limite à des plaques d’urticaire rouges, boursoufflées et qui démangent sur la zone exposée au froid (par exemple au niveau des mains si l’on a tenu un objet glacé).



- La seconde forme est dite modérée, avec une urticaire qui peut être généralisée même en cas d’exposition localisée au froid, mais sans signe systémique.



- La troisième forme est dite sévère : le patient présente une urticaire généralisée associée à des symptômes généraux avec hypotension, malaise, choc. "Cette dernière forme doit être diagnostiquée tôt afin de réduire le risque de complications graves. L’urticaire au froid peut mettre en jeu le pronostic vital", souligne le docteur Aurélie du Thanh.



L’urticaire au froid survient à des températures variables selon les personnes. "Deux seuils réactogènes ont été définis. Le premier, c’est la température. Le second, c’est le temps d’exposition au froid à partir duquel une réaction apparaît. Ces seuils sont importants à déterminer pour chaque patient. Ainsi, si l’urticaire est déclenchée pour des températures supérieures ou égales à 15-20 degrés, c’est plus grave, parce que l’organisme est régulièrement exposé à ces niveaux de « froid » (l’eau froide du robinet est à 15°C environ)", complète l’experte.

Comment traiter une allergie au froid ?

La prise en charge de l’allergie au froid dépend de la gravité des symptômes pour le traitement de crise et du retentissement sur la qualité de vie des patients pour le traitement de fond. "Concernant les formes légères, il n’est pas nécessaire de mettre en place de traitement de fond ni de crise, mais le patient doit être informé des précautions à prendre via une fiche d’information. Il est éventuellement possible de prescrire des anti-histaminiques de deuxième génération pendant les périodes d’été et de baignades, à la demande", précise la dermatologue. "Si un patient décrit l’apparition de grandes plaques d’urticaire et un malaise lors d’une baignade, il faudra lui prescrire de l’adrénaline sous forme d’auto-injection qu’il devra avoir sur lui au cas où", ajoute-t-elle.



Les patients souffrant d’une forme grave d’allergie au froid ne doivent pas se baigner seul et rester toujours dans une zone où ils ont pieds. Certains sports sont également contre-indiqués dans ce cas précis, comme le rafting, le parachutisme ou la spéléologie, et la cryothérapie de récupération doit être évitée. Enfin, certaines activités professionnelles sont à aménager voire à interrompre, comme celles impliquant de travailler dans des chambres froides ou en extérieur l’hiver.



L’allergie au froid est une pathologie à prédominance féminine. Elle peut survenir à tout âge, même s’il y a un pic de fréquence chez l’enfant et chez le jeune adulte. Sa durée dans le temps est variable et imprévisible pour une personne donnée. "Un malade peut présenter des réactions au froid pendant plusieurs années. Chez l’enfant, elle semble durer moins longtemps. En tout cas, l’urticaire au froid peut disparaître spontanément", conclut le docteur Aurélie du Thanh.