Allergies : comment se protéger des acariens cet automne ?

L'ESSENTIEL Les acariens font leur retour dans nos maisons en automne car le temps est plus humide, les maisons moins aérées et le chauffage remis en route.

Les acariens sont responsables de 40 % des allergies respiratoires, c'est la deuxième source d'allergie après les pollens.

Il existe des traitements contre ces allergies et même si on ne peut se débarrasser totalement des acariens, on peut en réduire le nombre avec des gestes simples.

Pendant l'automne, de nombreux allergiques doivent faire face à un problème courant : les acariens. Ces petites créatures microscopiques se multiplient dans les maisons et provoquent des allergies respiratoires chez de nombreuses personnes. Pendant la saison automnale, les acariens sont plus présents en raison du temps humide, d'une moindre aération et de la chaleur à l'intérieur des habitations. Les acariens se reproduisent très vite, environ 300 oeufs par mois, et vivent deux à trois mois, leur nombre se multiplie donc très rapidement.

Quels sont les symptômes des allergies respiratoires ?

Les acariens sont la cause de 40 % des allergies respiratoires, la deuxième source après les pollens. Ils sont responsables de la majorité des asthmes chez les enfants, de 65 à 90 % selon les pays. Les symptômes des allergies aux acariens peuvent varier d'une personne à l'autre, mais les plus courants incluent les éternuements fréquents, le nez bouché ou qui coule, les démangeaisons oculaires, la toux, une fatigue généralisée voire des troubles des fonctions pulmonaires. Ces symptômes peuvent être particulièrement gênants pendant la saison automnale lorsque la concentration en acariens est plus élevée.

Une étude a révélé que seulement 15 % des personnes présentant des symptômes d'allergies aux acariens étaient diagnostiquées. Il est important de reconnaître ces symptômes et de consulter un médecin ou un allergologue pour faire des tests et obtenir un diagnostic ainsi qu'un traitement appropriés.

Il existe des traitements contre les allergies aux acariens

Heureusement, il existe des traitements efficaces pour soulager les symptômes des allergies aux acariens. Les antihistaminiques réduisent les réactions allergiques et des corticoïdes peuvent être prescrits pour les cas plus sévères.

Un traitement de désensibilisation peut être envisagé, c'est le plus efficace à long terme. L'immunothérapie allergénique permet de rééquilibrer le système immunitaire et donc les bienfaits perdurent après l'arrêt du traitement.

Comment se débarrasser des acariens ?

Pour réduire la présence des acariens dans votre maison, il est important de prendre quelques mesures simples. Aérez régulièrement pour renouveler l'air et limiter l'humidité, car les acariens se développent plus facilement dans un environnement humide. Ouvrez vos fenêtres deux fois quinze minutes par jour, et notamment après les activités qui produisent de l'humidité (bain, douche, lessive, cuisson des aliments).

Evitez de chauffer les chambres à plus de 19 degrés et lavez régulièrement les draps mais aussi les couvertures, les couettes et les oreillers, tous les trois mois, à haute température pour tuer les acariens. Lavez aussi les peluches et les doudous et placez les dans un sac fermé ou 24 heures au congélateur pour éviter la prolifération des acariens. Aspirez régulièrement les tapis, les moquettes et les meubles rembourrés. Évitez les tapis, la moquette et les meubles encombrés qui peuvent accumuler la poussière et favoriser la multiplication des acariens. Enfin, gardez les animaux domestiques hors de la chambre à coucher, car ils peuvent transporter des acariens dans leur fourrure.

Il est également recommandé de maintenir une bonne hygiène de la maison en nettoyant régulièrement et en utilisant des housses anti-acariens sur les matelas et les oreillers. Les purificateurs d'air peuvent également être utiles pour filtrer l'air et réduire la présence des acariens.

En suivant ces conseils simples, vous pouvez réduire les symptômes liés aux allergies aux acariens et profiter pleinement de la saison automnale sans être gêné par ces petites créatures indésirables.