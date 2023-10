Allergie : des réactions peuvent aussi être déclenchées par les poissons en conserve

L'ESSENTIEL Certaines personnes allergiques au poisson peuvent manger cet aliment en conserve, car il est soumis à une chaleur extrême pendant la transformation, ce qui réduit les allergènes.

Cependant, même si les protéines de poisson en conserve, qui déclenchent des réactions allergiques, sont réduites, elles ne sont pas détruites et restent dangereuses pour les patients.

De plus, 66 % des enfants allergiques présentaient des anticorps, appelés "immunoglobulines E (IgE)", spécifiques des produits à base de poisson en conserve.

Elle devient un problème de santé mondial croissant. L'allergie au poisson est une réaction immunitaire anormale du corps en présence de protéines présentes dans les poissons. Elle peut se manifester dès l'enfance et sa prévalence peut atteindre 6 % chez les tout-petits dans les pays où les poissons sont fréquemment consommés.

Les allergènes des poissons réduits grâce à la chaleur émise lors de la transformation en conserve

"Actuellement, il n'existe aucun traitement efficace. La gestion de cette allergie repose sur l'évitement complet des poissons, sur l'éducation, puis sur un traitement d'urgence en dernier recours", a déclaré Dianne Campbell, professeure à l'hôpital pour enfants de Westmead (Australie), dans un communiqué. Toutefois, la consommation de poisson en conserve peut être recommandée par certains professionnels de la santé dans le cadre d'une alimentation saine pour les personnes allergiques aux poissons. En effet, lors de la transformation du poisson en conserve, celui-ci est soumis à une chaleur extrême qui réduit les allergènes présents.

Cependant, la chercheuse et son équipe ont montré que l'hypothèse selon laquelle ces patients peuvent consommer du poisson en conserve, sans bénéficier d’une évaluation approfondie au préalable, peut être fausse et dangereuse. Avant de parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont testé 17 produits de poisson en conserve faits par neuf fabricants différents. Dans le détail, ils ont examiné les principales protéines de poisson allergènes, notamment la parvalbumine, la tropomyosine et le collagène. En parallèle, les auteurs ont également recruté 53 enfants allergiques au poisson.

Allergie au poisson : 66 % des patients présentaient des anticorps spécifiques

Selon les résultats, publiés dans la revue Allergy, les poissons en conserve présentaient une teneur en parvalbumine considérablement réduite par rapport au poisson cuit de manière conventionnelle, ce qui implique une allergénicité plus faible. "C’était le principal allergène dans les conserves de saumon et de sardine." L’équipe a ainsi conclu que les poissons en conserve restaient dangereux pour certaines personnes allergiques au poisson. Sur les 53 jeunes patients, 66 % présentaient des anticorps, appelés "immunoglobulines E (IgE)", spécifiques des produits à base de poisson en conserve. Ces derniers reconnaissent les protéines du poisson, déclenchant des réactions allergiques lors de leur consommation allant d'une légère éruption cutanée à une anaphylaxie potentiellement mortelle.

En outre, les recherches ont montré que les participants présentaient différents niveaux de sensibilité à cette interaction, spécifiques au produit. Par conséquent, la consommation de poisson en conserve par les patients allergiques au poisson nécessite une évaluation individuelle minutieuse, impliquant des tests alimentaires par voie orale. Dans les conclusions, les auteurs soulignent aussi la nécessité de poursuivre les recherches et de développer des outils de diagnostic capables d'identifier les patients allergiques au poisson qui peuvent tolérer en toute sécurité les produits à base de poisson en conserve.