Ozempic, Wegovy, Mounjaro : attention aux médicaments contrefaits sur Internet

L'ESSENTIEL Les autorités alertent sur la multiplication d’offres et de ventes illégales sur internet de médicaments présentés comme des agonistes du GLP-1 (aGLP-1) (sémaglutide, liraglutide, tirzépatide, dulaglutide…).

Elles rappellent que la vente en ligne de médicaments sur ordonnance est interdite en France.

Ces médicaments vendus en ligne sont souvent contrefaits et peuvent contenir des substances dangereuses.

Les antidiabétiques agonistes du GLP-1 - comme Saxenda/Victoza (liraglutide), Trulicity (dulaglutide), Mounjaro (tirzépatide) et surtout Ozempic/Wegovy (sémaglutide) - ont attiré l’attention ces dernières années avec leurs effets amaigrissants. Internet s’est emparé de cet engouement et de très nombreuses offres sont apparues. Mais ces achats en ligne sont loin d’être sans risque comme le rappellent les autorités sanitaires européennes début septembre.

Médicaments vendus en ligne : ils sont souvent contrefaits

L’Agence européenne du médicament (EMA) et le réseau des chefs d’agence du médicament (HMA) dont fait partie l’ANSM, appellent à la prudence face à la multiplication d’offres et de ventes illégales de médicaments présentés comme des agonistes du GLP-1 (aGLP-1) sur les plateformes en ligne et les réseaux sociaux.

"Les produits présentés comme des aGLP-1 tels qu’Ozempic / Wegovy (sémaglutide), Saxenda / Victoza (liraglutide), Trulicity (dulaglutide), ou Mounjaro (tirzépatide) vendus sur internet, et notamment sur les réseaux sociaux, sont souvent contrefaits et rien ne permet de s’assurer que ce sont de « vrais » médicaments, répondant aux exigences de qualité, de sécurité et d’efficacité", expliquent les autorités dans leur communiqué.

Elles ajoutent que ces produits mis en vente illégalement peuvent mettre en danger la santé. Les médicaments reçus peuvent ne pas contenir la substance active annoncée, ou encore plus inquiétant, abriter des substances toxiques.

"Nous appelons également à la vigilance sur l’usage frauduleux de logos d’institutions publiques, comme ceux de l’ANSM ou de l’EMA. Les institutions n’apposent jamais leur logo pour certifier, valider ou vendre un produit de santé."

Les institutions rappellent que les aGLP-1 sont des médicaments dédiés au traitement du diabète de type II et à la prise en charge de l’obésité, qui doivent être pris uniquement après un avis médical et sur ordonnance.

aGLP-1 acheté sur Internet : que dois-je faire ?

En France, il est interdit de vendre en ligne des médicaments reposant sur une prescription obligatoire comme les aGLP-1. Les pharmacies sont ainsi autorisées à commercialiser sur leur site seulement des traitements sans ordonnance. "Tout aGLP-1 acheté sur Internet est illégal et présente un risque pour votre santé : il n’y a aucune garantie sur la composition d’un tel produit. En cas de doute, apportez-le à votre pharmacien ou médecin", prévient l’ANSM.

Ainsi, si vous avez obtenu de l’Ozempic, du Wegovy ou encore du Saxenda sur Internet, il est recommandé de ne pas ou plus l'utiliser. "Même si vous n’avez pas ressenti d’effets indésirables, ceux-ci peuvent se manifester à tout moment. Vous pouvez prendre conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin", explique l’agence.