Acné : les acides gras oméga-3 réduisent les lésions

L'ESSENTIEL D'après une nouvelle étude, le fait de prendre des suppléments d'acides gras oméga-3 a entraîné une réduction significative des lésions dues à l"acné.

La consommation d'acides gras oméga-3 peut-elle influer positivement sur la gravité de l'acné ? Il semblerait que oui.

Acné : 98,3 % des participants présentaient des déficits en acides gras oméga-3

Selon une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology et portant sur 60 personnes souffrant d'acné légère à modérée, le fait de suivre un régime méditerranéen et de prendre des suppléments d'acides gras oméga-3 a entraîné une réduction significative des lésions cutanées inflammatoires et non inflammatoires, ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie.

Notons également que 98,3 % des participants présentaient des déficits en acides gras oméga-3 au début de l'étude.

"Les interventions sur le mode de vie, y compris les recommandations diététiques, ne doivent pas être considérées comme une opposition aux médicaments prescrits mais plutôt comme un complément précieux à tout plan de traitement moderne de l'acné", a déclaré l'autrice de l’étude Anne Guertler (Université Ludwig Maximilian, Munich). "Les recherches futures devraient à mon sens s'appuyer sur les bases posées par nos résultats dans le cadre d'une étude randomisée et contrôlée par placebo afin d'améliorer les recommandations diététiques pour les patients souffrant d'acné", ajoute-t-elle.

Acné : quels symptômes peuvent être diminués grâce aux acides gras oméga-3 ?

L'acné est une maladie de peau qui se manifeste par des lésions (comédons, papules, pustules, nodules, kystes).

Publiée en mars dernier dans le Journal of American Academy of Dermatology (JAAD), il ressort d’une nouvelle étude internationale que la prévalence mondiale de l’acné est de 20,5 %. Celle-ci est la plus élevée chez les adolescents et les jeunes adultes (28,3 %) mais n’épargne pas les plus âgés (19,3 %).

Acné et acides gras oméga-3 : quels sont les autres traitements ?

Selon l’Assurance Maladie, le traitement de l’acné est nécessaire :

- dès que l'acné est sévère et qu'il y a un risque de cicatrices ;

- quel que soit le degré de sévérité clinique si l’acné a un retentissement psychosocial sur la personne, si elle porte atteinte à sa qualité de vie ou si elle interfère dans sa relation avec les autres.

Concernant le traitement polémique connu sous le nom de Roaccutane (ou isotrétinoïne), l’Ansm précise que "l’isotrétinoïne orale est un médicament indiqué pour traiter des acnés sévères lorsque les traitements classiques comportant des antibiotiques par voie orale et un traitement local (crème, gel, lotion…) n’ont pas été suffisamment efficaces".



Elle indique également que : "L’isotrétinoïne orale est susceptible d’entraîner des effets indésirables, dont certains peuvent être graves. C’est pourquoi une attention particulière doit notamment être portée sur : les troubles d’ordre psychiatrique, en particulier les troubles dépressifs ; les malformations du fœtus si l’isotrétinoïne est prise pendant la grossesse (risque tératogène)."