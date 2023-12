Acné : aucune hausse du risque de suicide chez les consommateurs d'isotrétinoïne

L'ESSENTIEL Le médicament Roaccutane, content une substance active appelée "isotrétinoïde", est prescrit en cas d’acné sévère et résistante aux traitements classiques.

La prise d'isotrétinoïne a provoqué des troubles psychiatriques, notamment la dépression, l’anxiété, des sautes d’humeur ou entraîné des suicides chez des patients.

Une récente étude a montré que le risque de suicide, de tentative de suicide, d'idées suicidaires et d'automutilation sur un an était inférieur à 0,5 %.

L'acné est une maladie de peau très fréquente. Elle se développe au cours de la puberté et touche 80 % des adolescents et jeunes adultes entre 12 et 20 ans. Dans 15 à 20 % des cas environ, cette pathologie inflammatoire est sévère et peut avoir un fort retentissement sur la qualité de vie des personnes en raison de la présence des lésions (comédons, papules, pustules, voire nodules et kystes).

"Des cas de dépression, anxiété et suicides rapportés chez des patients traités par isotrétinoïne"

Pour lutter contre une acné sévère et résistante aux traitements classiques, les patients prennent le médicament Roaccutane. Ce dernier facilite l'évacuation du sébum en éliminant les bouchons qui obstruent les pores de la peau. Il contient une substance active appelée "isotrétinoïde". "Les jeunes filles et les jeunes femmes présentant une acné sévère et devant suivre un traitement par isotrétinoïde doivent impérativement suivre une contraception, mais également s’assurer de l’absence de grossesse, compte tenu du risque important (plus de 30 %) de malformations graves (anomalies du cerveau, du visage ou du cœur) survenant chez les fœtus au cours de la grossesse (effet tératogène de l'isotrétinoïde)", indique l’Assurance maladie.

En outre, la prise de cette substance active a d’autres conséquences. Selon l’ANSM, l’utilisation d’isotrétinoïde peut provoquer des effets métaboliques (le besoin de boire et d’uriner beaucoup plus), des troubles cutanés (un dessèchement de la peau, des lèvres gercées, des démangeaisons), des problèmes oculaires (une sécheresse des yeux, une diminution de la vision nocturne), des effets sur le système digestif (des nausées, des vomissements), sur le foie (une hépatite) ou encore sur les reins (une insuffisance rénale). Autre répercussion : des troubles psychiatriques. "Des cas de dépression, dépression aggravée, anxiété, tendance agressive, changements de l’humeur, symptômes psychotiques, et très rarement, d'idées suicidaires, de tentatives de suicides et de suicides ont été rapportés chez des patients traités par isotrétinoïne", a confirmé le ministère de la Santé sur la base de données des médicaments.

Suicide : le risque était inférieur à 0,5 % chez les personnes ayant pris l’antiacnéique

Cependant, des scientifiques singapouriens ont récemment révélé que les utilisateurs d'isotrétinoïne ne présentaient pas un risque accru de suicide ou de troubles psychiatriques. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont passé en revue 25 cohortes regroupant 1.625.891 personnes. Selon les résultats, publiés dans la revue JAMA Dermatology, le risque (identifié dans 2 à 8 recherches) de suicide, de tentative de suicide, d'idées suicidaires et d'automutilation à un an était inférieur à 0,5 %, tandis que le risque de dépression était de 3,83 % dans 11 travaux.

Les auteurs ont également constaté que la probabilité d'une tentative de suicide deux, trois et quatre ans après le traitement était plus faible chez les utilisateurs d'isotrétinoïne que chez les personnes n’ayant pas pris ce médicament. En outre, aucune association n'a été observée entre l'isotrétinoïne et le risque de tous les troubles psychiatriques. "Bien que nos résultats soient rassurants, les cliniciens doivent continuer à pratiquer des soins psychodermatologiques et à surveiller les patients pour détecter les signes de détresse mentale pendant le traitement à l'isotrétinoïne", ont conclu les auteurs.