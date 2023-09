Acné : des nanoparticules pourraient aider à soigner les boutons

L'ESSENTIEL Plus de 9 % de la population mondiale souffre d'acné. Ce problème de peau touche surtout les adolescents.

Des chercheurs australiens ont mis au point un nouveau traitement. Ce dernier permet le transport d'un antibactérien puissant dans les couches de la peau grâce à des nanoparticules.

L'équipe estime que leur produit pourrait apporter une solution aux patients souffrant d'une acné résistante aux traitements standards du problème de peau.

"L'acné touche gravement environ 9,4 % de la population mondiale, principalement des adolescents, et provoque de la détresse, de l'embarras, de l'anxiété, une faible confiance en soi et un isolement social chez les personnes qui en souffrent", note Fatima Abid de l’université d’Australie du Sud (UniSA). "Bien qu'il existe de nombreux médicaments oraux prescrits contre l'acné, ils ont toute une série d'effets secondaires néfastes et beaucoup sont peu solubles dans l'eau, c'est pourquoi la plupart des patients et des cliniciens préfèrent les traitements topiques (à usage local, NDLR)."

Ses travaux sur les nanoparticules et un antibactérien appelé Narasin pourraient apporter un nouvel espoir aux patients qui luttent contre les boutons et les points noirs.

Acné : une meilleure absorption grâce aux nanoparticules

L'équipe australienne est parvenue à enfermer l'antibactérien narasin dans des nanoparticules environ 1.000 fois plus petites qu'un seul brin de cheveux humains. Dans l'article publié dans la revue Nanoscale, les scientifiques assurent que cela permet au produit de pénétrer facilement dans les pores de la peau. De plus, appliqué sous forme de gel directement sur les sites d'acné ciblés, le traitement s'est avéré efficace contre les bactéries acnéiques résistantes aux médicaments couramment prescrits.

La substance mise au point a été testée sur des oreilles de porc. Les résultats montrent que les nanoparticules permettent une absorption 100 fois supérieure par rapport aux traitements contre les boutons pris avec de l'eau. Ainsi grâce au nanomatériau, le Narasin est susceptible d'atteindre plus rapidement les sites de l'acné.

Boutons : une solution contre l'acné résistante aux médicaments ?

Le traitement de l'acné peut être un véritable défi, notamment en raison de l'émergence de bactéries acnéiques de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Le professeur Sanjay Garg qui a supervisé les travaux de Fatima Abid, reconnaît dans un communiqué que le phénomène d'antibiorésistance et l'inefficacité grandissante des médicaments topiques, signifient "qu'il y a un besoin urgent de développer de nouvelles thérapies antibactériennes efficaces et sûres".

En offrant une meilleure absorption et une délivrance ciblée du médicament, ces nanoparticules pourraient offrir un traitement plus efficace et sûr pour les cas d'acné résistante aux médicaments.