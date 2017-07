Trois mesures phare

Face à ces risques et à l’immobilisme du côté de la règlementation, les associations réclament la mise en place d’une « stratégie nationale sur les nanomatériaux. Si la recherche d’un consensus est louable, l’ériger en principe conduit à ne rien faire… et donc à favoriser la position d’un groupe d’acteurs minoritaires, les fabricants de nanomatériaux, au détriment de la protection de la santé humaine et des écosystèmes. »

Elles réclament trois mesures. En priorité, l’interdiction temporaire des nanoparticules de dioxyde de titane du colorant E171, et la création d’une « procédure plus générale d’autorisation de mise sur le marché des nanomatériaux en France ». À terme, les nanomatériaux ne pourraient donc plus être utilisés à grande échelle dans des biens de consommation courante en contact avec le corps humain. Du moins, pas sans avoir prouvé leur innocuité pour l’homme et l’environnement, ou leur utilité.

Les ONG demandent également que l’information soit mise à disposition du consommateur, via un étiquetage précis mentionnant l’utilisation de nanomatériaux. Et enfin, que soit assurée la traçabilité des produits.

(*) Center for International Environmental Law (CIEL), Association de veille et d’information civique sur les enjeux des nanosciences et des nanotechnologies (AVICENN), France Nature Environnement (FNE), Familles de France (FDF), Agir pour l’Environnement (APE), Women Engage for a Common Future France (WECF France), Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS), Centre d'Information sur l'Environnement et d'Action pour la Santé (CIEAS).