Acné : quel est le traitement le plus efficace ?

L'ESSENTIEL Le traitement le plus efficace contre l’acné est l'isotrétinoïne orale.

Il est suivi par une trithérapie contenant un antibiotique topique, un rétinoïde topique et du peroxyde de benzoyle et une autre trithérapie contenant un antibiotique oral.

Pour les monothérapies, les antibiotiques ou les rétinoïdes topiques ont une efficacité comparable pour les lésions inflammatoires.

Près de 9,4 %. C’est la proportion de la population mondiale qui est touchée par l’acné. Pour rappel, cette maladie de peau se caractérise par une inflammation des glandes sébacées provoquée par un excès de sébum. Elle peut apparaître à l'adolescence et persister à l'âge adulte, affectant souvent l'estime de soi et le bien-être des personnes qui en souffrent.

Acné : l'isotrétinoïne orale est le traitement le plus efficace

Récemment, des chercheurs de l’hôpital universitaire médical de Taipei ont mené une étude approfondie pour évaluer l'efficacité des différents traitements disponibles pour l'acné. Ils ont passé en revue 210 essais cliniques portant sur 65.601 patients, dont l'âge moyen était de 20 ans. Les participants présentaient différentes formes d'acné, allant des lésions légères aux lésions plus sévères. La durée médiane du traitement était de 12 semaines. "Le nombre total médian de lésions inflammatoires et non-inflammatoires était de 72, 27 et 44, respectivement", peut-on lire dans les travaux publiés dans la revue The Annals of Family Medicine.

Les résultats ont montré que l'isotrétinoïne orale était le traitement le plus efficace contre cette maladie de peau, réduisant significativement le nombre de lésions inflammatoires et non-inflammatoires. Les auteurs ont également examiné l'efficacité des différentes combinaisons de médicaments utilisées dans les trithérapies. Ils ont constaté que les trithérapies contenant un antibiotique topique, un rétinoïde topique et du peroxyde de benzoyle étaient très efficaces pour réduire les lésions d'acné. Ces traitements combinés agissent de différentes manières pour traiter les divers aspects de l'acné, tels que l'inflammation, la production excessive de sébum et la prolifération bactérienne. Les trithérapies contenant un antibiotique oral ont également montré une efficacité significative, bien qu’elle soit plus faible que celle de l'isotrétinoïne orale.

Les antibiotiques et les rétinoïdes, des options complémentaires

Les recherches ont révélé que les antibiotiques topiques et les rétinoïdes topiques étaient comparables en termes d'efficacité pour les lésions inflammatoires de l'acné. Ils agissent en réduisant l'inflammation et en prévenant la prolifération bactérienne. Cependant, les chercheurs soulignent que les antibiotiques oraux ou topiques présentent des limites en ce qui concerne les lésions non-inflammatoires. Il est donc recommandé de les utiliser en combinaison avec d'autres médicaments, plutôt que seuls. Cette approche permet de cibler différents mécanismes responsables de l'acné et d'obtenir de meilleurs résultats.

Dans un communiqué, l’équipe met également en garde contre le risque de résistance bactérienne associé à l'utilisation prolongée d'antibiotiques en monothérapie. L'utilisation excessive et inappropriée d'antibiotiques peut rendre les traitements moins efficaces. Il est donc important de suivre les recommandations du médecin et de ne pas utiliser d'antibiotiques seuls pour traiter l'acné.