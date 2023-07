Acné : comment la traiter sans antibiotiques

L'ESSENTIEL L'acné est généralement soignée avec des traitements antibiotiques locaux ou oraux, mais ils ne sont pas toujours efficaces et peuvent provoquer des effets secondaires.

Des chercheurs ont mis au point un patch, équipé de micro-aiguilles qui permet de détruire la bactérie responsable de l'acné.

Il pourrait être utilisé dans le traitement d'autres infections cutanées.

L’acné est une maladie largement répandue. Selon la Haute autorité de santé, elle touche plus de trois adolescents sur quatre et 12 % des femmes et 3 % des hommes de 25 à 58 ans. Pour la soigner, les crèmes ne suffisent pas toujours, dans ce cas, des traitements antibiotiques sont recommandés mais ils ne sont pas toujours efficaces et peuvent entraîner divers effets secondaires. Dans la revue Science Advances, des chercheurs présentent une technique alternative pour traiter l’acné : des patchs équipés de micro-aiguilles.

Acné : une limitation nécessaire de l'usage des antibiotiques

L’utilisation de patch avec des micro-aiguilles contre l’acné n’est pas une nouveauté en elle-même : il en existe déjà mais ils fonctionnent avec des antibiotiques. "Cependant, des applications répétées d'antibiotiques peuvent réduire la sensibilité des bactéries aux médicaments, relèvent les auteurs. Les patients qui souffrent d'acné depuis longtemps sauront que les effets des mêmes produits de traitement peuvent être considérablement réduits après une utilisation à long terme."

Comment fonctionne ce patch anti-acné ?

Cette équipe de la faculté de médecine de l’université d’Hong Kong explique dans un communiqué que son patch est "conçu avec des nanoparticules antibactériennes à base de métal-organique (MOF) fabriqué avec du zinc". Selon eux, il peut être appliqué sans douleur, peut "traiter l'infection bactérienne sur les tissus cutanés" et "faciliter la réparation de la peau". Les micro-aiguilles mesurent environ 50 microns de diamètre, ce qui correspond à celui d’un cheveu. "Les nanoparticules sont capables de produire une quantité substantielle d'espèces réactives à l'oxygène (ROS), qui, lorsqu’elles sont soumises à une stimulation par ultrasons, peuvent oxyder efficacement les macromolécules cellulaires des bactéries", précisent les auteurs.

Ces bactéries ciblées sont celles qui prolifèrent en cas d’acné. "La cause principale peut être attribuée à une sécrétion excessive de lipides qui obstrue les follicules pileux, créant ainsi un microenvironnement hypoxique dans les tissus cutanés, développent les auteurs. Cette affection indésirable favorise particulièrement la prolifération des bactéries Propionibacterium acnes (P. acnes)." Ces dernières sont responsables de l’apparition des boutons infectés.

Une technique efficace contre l’acné, et prometteuse pour soigner d’autres infections cutanées

Lorsque les chercheurs ont testé leur patch, ils ont constaté sa grande efficacité : il était capable de détruire 99,73 % des bactéries P. acnes après 15 minutes de stimulation par ultrasons. "En outre, les niveaux de marqueurs inflammatoires (…) sont considérablement réduits, ajoutent-ils. De plus, les ions zinc libérés peuvent stimuler les gènes liés à la réplication de l'ADN, augmentant ainsi la quantité de fibroblastes permettant une meilleure réparation cutanée." Les auteurs estiment que cette technique pourrait être utilisée pour traiter d’autres infections cutanées provoquées par des champignons, des parasites ou des virus, comme le pied d’athlète, qui est lié à un champignon et touche la peau entre les orteils.