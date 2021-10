Près d'un Européen sur deux souffre d'une maladie de peau

L'ESSENTIEL Selon les résultats préliminaires d’une étude, près de la moitié des Européens seraient concernés par une maladie de peau.

Les pathologies les plus fréquentes seraient les infections fongiques cutanées, l’eczéma, l'alopécie et l'acné.

Eczéma, psoriasis, acné… Aujourd’hui, près d’un européen sur deux est concerné par une maladie de la peau selon une étude commandée par l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie (EADV) et présentée lors du 30ème congrès annuel de cette instance.

47,9% de la population européenne adulte touchée

Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs de l’étude ont récolté les données de 44 689 adultes vivant dans les 27 pays de l’Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse. Selon eux, il s’agit de la plus grande étude de ce type jamais menée. D’après les premiers résultats, qui ne concernent que les données de 21 401 adultes sur les plus de 44 000 que les scientifiques vont analyser, 47,9% d'entre eux ont contracté au moins une affection dermatologique au cours des 12 derniers mois. En moyenne, les personnes touchées avaient eu deux maladies de peau durant l’année passée. Les infections fongiques cutanées étaient les plus courantes chez les participants interrogés. 9,07% d’entre eux en avait souffert, soit près d’un individu sur dix. Celles-ci se manifestent généralement par des plaques sur la peau, de couleur blanche à brune, et sont généralement dues à un champignon.

1 personne sur 20 souffre d’ eczéma ou d’acné

Les autres infections cutanées les plus développées concernaient, pour chacune d’entre elles, environ 5% des participants, soit une personne sur vingt. Il s’agissait tout d’abord de l’eczéma, pour 5,34% d’entre eux. Cette maladie se manifeste par des rougeurs et des cloques qui entraînent des démangeaisons. Une fois grattées, elles se transforment en croûtes qui épaississent la peau. Ensuite, 5,22% des interrogés avaient de l'alopécie, c’est-à-dire une perte de pilosité par plaques, le plus souvent au cuir chevelu. La peau reste normale mais n’a plus de poils ou de cheveux. Enfin, l’acné concernait 5,49% des individus. Plus connue, cette maladie est souvent caractérisée par une peau grasse et l'apparition de boutons. En parallèle de ces pathologies de peau, 20% des adultes étudiés souffraient de symptômes cutanés ou de sensations cutanées désagréables, notamment des tiraillements et des démangeaisons, qui ont nécessité une consultation avec un spécialiste.

195 millions d’Européens concernés

Avec ces résultats, les scientifiques ont pu faire une projection de ces problèmes de peau sur l’ensemble de la population des pays étudiée, soit 408 millions de personnes majeures. Ainsi, selon eux, plus de 195 millions d'adultes pourraient être concernés par au moins une affection cutanée en Europe. “En tant que première organisation européenne en dermato-vénéréologie, l'EADV joue un rôle important dans la détermination de la prévalence et de l'impact des maladies de la peau en Europe, estime Marie-Aleth Richard, l’une des autrices de l'enquête. Le fait qu'une personne sur deux en Europe vive quotidiennement avec une maladie de peau fait qu’il s’agit de l'organe le plus touché du corps et, en tant qu'organisation, nous nous engageons donc à faire des maladies de la peau une priorité de santé publique”. Jusqu’à présent, les chercheurs n’ont étudié les données que de 21 401 personnes sur les 44 689 dont les informations ont été récoltées. Il leur reste donc encore plusieurs mois de travail avant une publication officielle.

