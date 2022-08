Le microneedling ferait ses preuves pour atténuer les cicatrices d’acné

L'ESSENTIEL L'acné de l’adulte devient de plus en plus fréquente et concerne environ 25 % des femmes.

Cette maladie de la peau touche 80 % des adolescents et des jeunes adultes entre 12 et 20 ans.

Elle touche les adolescents, les jeunes adultes et aussi certains adultes. L’acné est une maladie de la peau courante. Chez 95 % des personnes acnéiques, le visage est la zone la plus souvent touchée, selon l’Assurance maladie. Problème : cette pathologie inflammatoire laisse des traces, notamment des cicatrices pouvant entraîner des "défigurations physiques" et un "profond impact psychologique", ont indiqué des chercheurs de l’université Rutgers aux États-Unis.

"Un traitement précoce et efficace est le meilleur moyen de minimiser et de prévenir les cicatrices d'acné. Chez les patients à la peau plus foncée, les traitements actuels entraînent des complications, notamment une dyspigmentation, des cicatrices supplémentaires et des résultats cliniques globalement insatisfaisants", ont-ils précisé. C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude pour comparer l’efficacité du microneedling et celle des peelings pour traiter les cicatrices d’acné.

60 adultes suivis pendant 12 semaines

Afin de mener à bien leurs travaux, publiés dans la revue The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, les scientifiques ont recruté 60 personnes ayant la peau foncée et présentant des cicatrices d'acné. Ils les ont répartis en deux groupes. Le premier a bénéficié de séances de microneedling toutes les deux semaines pendant 12 semaines. Les autres ont reçu un traitement par peeling à l'acide glycolique à 35 % durant la même période.

Pour rappel, le microneedling est une technique non-invasive qui consiste à créer des micro-perforations sur la peau à l’aide de minuscules aiguilles afin de régénérer la peau. Quant au peeling, il s’agit d’une procédure cosmétique qui consiste à appliquer un agent chimique plus ou moins fort sur l’épiderme afin d’exfolier des couches superficielles de la peau en profondeur.

De meilleurs résultats grâce au microneedling

D’après les résultats, 73,3 % des participants ayant bénéficié de séances de microneedling ont déclaré que le microneedling était efficace pour atténuer les cicatrices d’acné, contre 33 % des patients ayant reçu des peelings à l'acide glycolique à 35 %. "En outre, 26,67 % des volontaires du premier groupe n'ont constaté aucune efficacité après le microneedling, contre 66,67 % des personnes du deuxième groupe", peut-on lire dans l’étude.

"Sur la base des résultats, les patients dont la peau foncée ne devraient pas utiliser des peelings plus puissants, qui peuvent décolorer définitivement leur peau, et devraient traiter les cicatrices d'acné avec le microneedling", a conclu Babar Rao, auteur principal de l'étude, dans un communiqué.