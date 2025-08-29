Acné : un traitement novateur approuvé par l’Union européenne

L'ESSENTIEL Le Winlevi, un traitement contre l’acné pour les adolescents de plus de 12 ans et les adultes, a été approuvé par l’Agence européenne du médicament.

Cette crème contient du clascotérone, qui aide à inhiber la sécrétion de sébum, la substance grasse que les patients acnéiques produisent en trop grande quantité.

Dans deux recherches, l’application du médicament sur le visage deux fois par jour pendant trois mois s’est avérée efficace contre cette maladie de peau.

Peau grasse, points noirs, boutons rouges… Ces manifestations, présents sur le dos, le cou, le thorax mais le plus souvent sur le visage, indiquent de l’acné. Cette maladie de peau très fréquente, qui touche en premier lieu les adolescents, a un fort impact sur la qualité de vie et l’estime de soi, car cette affection évolue par poussées, sur plusieurs années avant de guérir. "Une fois guérie, l'acné peut laisser des cicatrices temporaires (rouges ou pigmentées) ou définitives. (…) Il est donc nécessaire de prendre l'acné au sérieux et de mettre en place un traitement dès que cette pathologie est sévère ou a un retentissement psychosocial", indique l’Assurance Maladie.

Acné : une crème empêche la production de sébum en bloquant les récepteurs aux androgènes

Bonne nouvelle : un nouveau traitement contre l’acné va bientôt être disponible en France. Dans un récent communiqué, l’Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé avoir émis favorable pour l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché du médicament Winlevi, déjà disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Malaisie et à Singapour. Ce médicament, qui doit être prescrit et supervisé par un médecin expérimenté dans le diagnostic et le traitement de l’acné vulgaire, est destiné aux adolescents ayant plus de 12 ans et aux adultes touchés.

"Winlevi contient le principe actif clascotérone à usage topique et sera disponible sous forme de crème à 10 mg/g. La clascotérone est un inhibiteur des récepteurs aux androgènes qui a démontré in vitro son efficacité à antagoniser les effets des androgènes sur les sébocytes humains primaires. Cela réduit la production de sébum et l'accumulation de médiateurs inflammatoires, facteurs connus de la pathogenèse de l'acné", indique l’EMA.

Un taux de réussite de 18,9 % avec Winlevi en cas d’acné modérée

L’efficacité de ce médicament a été montrée dans deux essais cliniques menés chez l'adulte et l'adolescent. Après trois mois d'application biquotidienne (soit deux fois par jour) sur le visage, une plus grande proportion de patients a répondu au traitement par Winlevi. Chez les patients dont le score d'évaluation globale initial était de 3 (acné modérée), le taux de réussite était de 18,9 % avec Winlevi et de 6,6 % avec le placebo, et chez ceux dont le score d'évaluation globale initial était de 4 (acné sévère), il était respectivement de 10,4 % et 1,8 %. "Les effets secondaires les plus fréquents sont des réactions cutanées locales telles qu'érythème (rougeur diffuse ou localisée), desquamation (peau qui pèle) /sécheresse, prurit (besoin de se gratter) et sensations de picotements/brûlures", indique l’EMA.

D’après l’Agence, les recommandations détaillées concernant l’utilisation de ce produit seront décrites dans le résumé des caractéristiques du produit, qui sera publié sur son site dans toutes les langues officielles de l’Union européenne après l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne. Désormais, la Haute autorité de Santé (HAS) doit émettre un avis positif pour que Winlevi soit commercialisé en France.