Covid-19 : une progéniture plus anxieuse lorsque le père a été infecté par le virus ?

L'ESSENTIEL Chez les souris, les enfants conçus par un père ayant eu la Covid-19 avant la conception, présentent des niveaux plus élevés de comportements anxieux.

Ce lien est lié à des changements dans l’ARN non codant des spermatozoïdes lors de l'infection à la covid-19.

D’autres études sont nécessaires pour comprendre si des changements similaires se produisent chez les humains.

La Covid-19 n'impacterait pas uniquement la santé des personnes infectées, elle pourrait aussi avoir des conséquences sur leur descendance ! En étudiant des souris, des chercheurs de l’institut The Foley ont découvert que la progéniture conçue par un père ayant été contaminé par le coronavirus est plus anxieuse que les autres. Ce phénomène serait lié à des changements dans le sperme lors de la maladie, selon l’étude publiée dans la revue Nature Communications le 11 octobre 2025.

Père infecté par la covid : plus de comportements anxieux chez les petits

Pour étudier les effets d’une infection à la Covid-19 sur les générations suivantes, l’équipe a inoculé le virus à des souris mâles. Quelques semaines plus tard, une fois rétabli, les rongeurs ont été accouplés avec des femelles en bonne santé.

"Nous avons constaté que les petits ainsi obtenus présentaient des comportements plus anxieux que ceux des parents non infectés", explique la Dre Elizabeth Kleeman, première auteure de l'étude, dans un communiqué. Si tous les enfants nés de pères touchés par le SARS-CoV-2 affichaient des symptômes anxieux, les auteurs ont repéré une différence chez les femelles. Ces dernières présentaient d’importantes modifications d'activité génétique au niveau de l'hippocampe, la région cérébrale connue pour réguler les émotions et liée à l'anxiété ou encore à la dépression.

"Ces types de changements dans l'hippocampe, ainsi que dans d'autres régions du cerveau, peuvent contribuer à l'anxiété accrue que nous avons observée chez la progéniture, via l'hérédité épigénétique et le développement cérébral altéré", précise la co-auteure principale, Dr Carolina Gubert.

Covid-19 : des modifications découvertes dans le sperme des rongeurs infectés

Pour comprendre le lien entre la contamination à la Covid-19 du père et l’anxiété de la progéniture, les scientifiques ont analysé le sperme des souris mâles infectées. Ils ont découvert que des molécules dans l’ARN des spermatozoïdes avaient été modifiées par le virus. Certaines d’entre elles sont "impliquées dans la régulation de gènes connus pour être importants dans le développement du cerveau".

"Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, notamment sur le sperme et la descendance des hommes infectés par le virus SARS-CoV-2, ces résultats suggèrent que la pandémie de Covid-19 pourrait avoir des effets durables sur les générations futures", explique le professeur Anthony Hannan qui a dirigé les travaux.

Il ajoute que si le même phénomène est observé chez les humains, "cela pourrait avoir un impact sur des millions d’enfants dans le monde et sur leurs familles, avec des implications majeures pour la santé publique", prévient l’expert.