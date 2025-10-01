Covid long : le risque double chez les enfants dès la deuxième infection

L'ESSENTIEL Une étude révèle que les enfants sont deux fois plus susceptibles de souffrir du covid long après avoir contracté la Covid-19 deux fois.

La myocardite est le trouble plus fréquent chez les enfants atteints de covid long.

Pour les chercheurs, leurs résultats renforcent l'importance de la vaccination contre la covid-19 chez les enfants.

Le covid long n’épargne pas les jeunes. Une méta-analyse citée par la Haute Autorité de santé estime que 2 à 5 % des enfants ayant été infectés par le coronavirus ont développé cette complication.

Des médecins du Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago (USA) ont identifié des profils plus à risque de souffrir de ce trouble, aussi baptisé affection post-Covid-19, parmi les jeunes patients. Les enfants ayant contracté le SARS-CoV-2 ou son variant Omicron ont deux fois plus de risque de développer des symptômes du covid long.

Covid long : des risques plus élevés pour les enfants après une deuxième infection

Les chercheurs ont repris les dossiers médicaux de plus de 465.000 enfants et adolescents soignés entre le 1er janvier 2022 et le 13 octobre 2023 au sein d’un des 40 hôpitaux participant à l’étude. Le variant Omicron était le virus dominant à cette époque. 12,5 % de ces jeunes avaient été infectés deux fois par la Covid-19 au cours de la recherche.

L’analyse des données montre que les enfants étaient deux fois plus susceptibles de souffrir de covid long après avoir une deuxième infection, par rapport à ceux touchés une seule fois par la maladie. Ils avaient également plus de risque de développer des troubles graves. Ils avaient par exemple 3 fois plus de risque de développer une myocardite (gonflement du muscle cardiaque qui peut affaiblir le cœur, et même parfois s'avérer mortelle) qui était aussi la complication la plus fréquente d'une affection post-Covid-19 infantile.

Par ailleurs, le risque de caillots sanguins chez les jeunes était plus de deux fois plus élevé après une deuxième contamination. "Les enfants couraient aussi un risque accru de nombreuses autres conditions après avoir contracté la Covid-19 deux fois, notamment des lésions rénales, des arythmies cardiaques, des maux de tête, des douleurs abdominales et une fatigue intense", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

La vaccination et la recherche, deux outils pour réduire l’impact de la Covid-19

Pour les chercheurs, cette étude est une preuve de plus de l’importance de la prévention et la vaccination contre le coronavirus. Le Dr Ravi Jhaveri, co-auteur de l'article paru dans Lancet Infectious Diseases explique : "les résultats de cette étude soutiennent l'une des raisons les plus solides que je donne aux patients, aux familles et aux médecins pour se faire vacciner : plus de vaccins devraient conduire à moins d'infections, ce qui devrait conduire à moins de covid long".

L’équipe compte poursuivre ses travaux afin de déterminer si d’autres variants du SARS-CoV-2 conduisent à d’autres modèles de risque et d’explorer les stratégies qui pourraient aider à prévenir les effets graves à long terme.