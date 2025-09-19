Covid long : il perturbe bien le cycle menstruel

L'ESSENTIEL Une étude confirme un lien entre des perturbations des règles et le Covid long.

Les femmes concernées par le Covid long souffrent de règles plus abondantes, avec davantage de saignements anormaux.

Cela pourrait être lié aux effets du virus sur les niveaux hormonaux.

Le Covid-19 a-t-il des effets sur les règles ? Depuis le début de la pandémie, des études scientifiques fournissent des résultats contradictoires. Cette fois, de nouveaux travaux apportent une nouvelle perspective. Dans un communiqué paru le 18 septembre, le CNRS confirme l’existence d’un lien entre la perturbation du cycle menstruel et le Covid long. "Les femmes atteintes du Covid long présentent plus de risques d’être sujettes à des saignements utérins anormaux, indique le document. En parallèle, les symptômes de la maladie s'intensifient durant les phases pré-menstruelle et proliférative du cycle menstruel, notamment la fatigue, les maux de tête et les douleurs musculaires."

Ces travaux ont été réalisés par une équipe de recherche franco-britannique dirigée par une chercheuse du CNRS, et sont publiés dans Nature Communications.

Covid long : des règles plus abondantes et plus longues chez les femmes concernées

Dans un premier temps, les scientifiques ont examiné les données d'une enquête britannique en ligne menée auprès de plus de 12.000 femmes entre mars et mai 2021. "L'échantillon comprenait plus de 1.000 femmes atteintes de Covid long, 1.700 guéries d'une infection aiguë de la Covid et 9.000 personnes n'ayant jamais été infectées", précisent-ils. Les participants concernées par les formes longues de Covid-19 ont signalé des règles plus longues et plus abondantes, et également plus de saignements entre les règles, en comparaison aux femmes n’ayant pas été infectées par le virus. "Les femmes guéries d'une forme courte de Covid ont connu moins de perturbations de leurs règles", précisent les auteurs.

Ensuite, les chercheurs ont suivi le cycle menstruel de 54 femmes, toutes atteintes du Covid long, pendant trois mois grâce à une application. "Les symptômes du Covid long, comme le brouillard cérébral, les étourdissements et les difficultés respiratoires, étaient plus intenses pendant, juste avant ou après les règles, indiquent-ils. Les femmes déclaraient que leurs symptômes s'atténuaient après la date prévue de l’ovulation."

Règles et Covid-19 : des effets sur les hormones ?

La dernière partie de leurs travaux est basée sur l’analyse d'échantillons sanguins et endométriaux. Cela leur a permis de constater que les femmes souffrant de Covid long présentaient des taux plus élevés de 5α-dihydrotestostérone, un androgène. "Les androgènes favorisent la création, la migration et la survie des cellules stromales, un type de cellules tissulaires, au sein de la muqueuse utérine, développent-ils. (…) Une augmentation de ces hormones pourrait expliquer des saignements menstruels plus abondants chez les femmes atteintes de Covid long." En parallèle, ils ont remarqué des niveaux d'inflammation plus élevés dans le sang des femmes atteintes de Covid long au moment des règles. "Cela pourrait également contribuer à des saignements problématiques et influencer la gravité des symptômes pendant les règles", estiment les scientifiques.

Ils rappellent que le Covid long touche entre 3 et 7 % de la population mondiale, avec une prévalence deux fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes. "Cette étude inédite ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques, concluent-ils. Elle souligne également l'importance de considérer le cycle menstruel dans les biomarqueurs du Covid long et la nécessité de développer des thérapies spécifiquement adaptées aux femmes."