Le CBD ne serait pas efficace contre les douleurs chroniques

L'ESSENTIEL Au moins 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques.

Le CBD est de plus en plus consommé en France, souvent avec le but de réduire ce type de souffrances.

Une nouvelle étude vient de démontrer que le CBD ne serait pourtant pas efficace pour réduire les douleurs chroniques.

Les produits à base de CBD ne soulagent pas la douleur et sont même potentiellement nocifs, selon une nouvelle étude menée par l'université de Bath (Royaume-Uni).

Le CBD (abréviation de cannabidiol) est l'une des nombreuses substances chimiques présentes naturellement dans le cannabis. On trouve facilement du CBD dans les magasins spécialisés et sur Internet sous forme d'huiles, de crèmes, de produits comestibles ou de boissons.

"Le CBD est présenté par les vendeurs comme un remède à toutes les douleurs, mais il n'existe aucune preuve scientifique solide sur ce genre d’effet", indique le directeur de l’étude Chris Eccleston.

Douleur et CBD : 15 essais n'ont donné aucun résultat positif

Pour son étude, récemment publiée dans The Journal of Pain, son équipe a synthétisé les résultats de nombreuses recherches relatives à l'utilisation du CBD pour traiter la douleur.

Ils ont constaté ce qui suit :

- les produits à base de CBD vendus directement aux consommateurs contiennent des quantités variables de CBD, allant de zéro à beaucoup plus que ce qui est annoncé.

- Les produits à base de CBD peuvent contenir des substances chimiques autres que le CBD, dont certaines peuvent être nocives.

- Sur les 16 essais contrôlés randomisés qui ont étudié le lien entre la douleur et le CBD, 15 n'ont donné aucun résultat positif.

- Un lien entre le CBD et l'augmentation des taux d'effets indésirables graves tels que la toxicité hépatique a été établi.

"Pour un trop grand nombre de personnes souffrant de douleurs chroniques, il n'existe aucun médicament capable de les atténuer. La douleur chronique peut être terrible à supporter, et les gens qui en souffrent sont donc très motivés pour trouver un remède. Cela les rend vulnérables aux folles promesses faites au sujet du CBD", déplore le Dr Andrew Moore, coauteur de l'étude et ancien chercheur au sein de l'Université d'Oxford.

"La douleur mérite que l'on investisse dans une science sérieuse pour trouver des solutions sérieuses", conclut le professeur Chris Eccleston.

12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques

"Au moins 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques", indiquait la fondation Apicil l’année dernière. Dans le détail, plus de 20 % de notre population déclare avoir des douleurs chroniques d’intensité modérée à sévère et 32 % exprime une douleur quotidienne depuis plus de 3 mois.

Par ailleurs, une personne douloureuse chronique sur deux a une qualité de vie altérée et deux patients sur trois ne sont pas soulagés par leur traitement. 2/3 des individus (70 %) souffrant de douleur chronique présentent ainsi des répercussions psycho-sociales (troubles du sommeil, anxiété, dépression, problèmes cognitifs).

En 2022, 71 % de la population française déclarait avoir entendu parler du CBD. Au total, 16,4 % des personnes âgées de 18 à 75 ans résidant dans notre pays déclarent avoir consommé du CBD au moins une fois au cours de leur vie et 10 % déclarent en avoir consommé dans les 12 derniers mois.

"Ces chiffres témoignent de la diffusion significative et rapide du CBD en France, au regard de sa disponibilité récente pour le grand public", indique Santé Publique France.