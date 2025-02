CBD pendant la grossesse : quels risques pour le bébé ?

L'ESSENTIEL Une étude canadienne suggère que la consommation de CBD pendant la grossesse pourrait altérer la croissance fœtale et perturber le développement du placenta, compromettant l'apport en nutriments et en oxygène au bébé.

Des changements comportementaux, comme une agressivité accrue et des troubles de l'apprentissage, ont également été observés chez les souriceaux exposés.

Face à ces incertitudes, les chercheurs appellent à la prudence et recommandent aux femmes enceintes de consulter un professionnel avant d'utiliser du CBD.

Considéré comme plus sûr que le THC, principal composant psychoactif du cannabis, le cannabidiol (CBD) bénéficie aujourd’hui d'une image plutôt positive. Largement utilisé pour ses vertus thérapeutiques, il est de plus en plus consommé par voie orale (sous forme d’huile, de tisane, de bonbon...) par les femmes enceintes pour atténuer des symptômes comme les nausées, l'anxiété ou encore les troubles du sommeil. Mais est-il pour autant sans risque ? Une nouvelle étude de l'Université McMaster, au Canada – pays qui a récemment légalisé le cannabis – alerte sur les effets potentiellement nocifs du CBD pendant la grossesse.

Des impacts sur le développement fœtal

Publiée dans la revue eBioMedicine, cette recherche met en évidence une altération de la croissance fœtale et des modifications du placenta chez les souris exposées à l'huile de cannabis durant la gestation. En analysant à la fois l'effet du THC et du CBD, les chercheurs ont constaté que les fœtus étaient plus petits par rapport à ceux non exposés. De plus, des perturbations dans le développement des vaisseaux sanguins irriguant le placenta ont été observées, compromettant ainsi l'apport en nutriments et en oxygène au bébé.

Au-delà des effets physiques, l'étude a révélé des modifications du comportement des souriceaux nés de mères exposées au cannabis oral. Une augmentation de l'agressivité, une activité accrue ainsi que des altérations des capacités d'apprentissage ont été observées. Ces résultats suggèrent des conséquences à long terme du THC, mais aussi du CBD sur le développement neurologique.

Appel à la prudence chez les femmes enceintes

Les effets du cannabis sur la grossesse restent encore largement sous-étudiés, notamment concernant le CBD consommé par voie orale. "Les futures mères considèrent souvent le CBD comme une alternative sûre, mais nos résultats suggèrent qu'il pourrait être nocif", explique Tyrah Ritchie, chercheuse principale de l'étude, dans un communiqué. Le professeur Ali Ashkar souligne quant à lui l'importance de poursuivre les recherches pour comprendre ces impacts chez l'humain. Face à ces incertitudes, les chercheurs appellent à la prudence et recommandent aux femmes enceintes de consulter un professionnel avant d'utiliser du CBD.