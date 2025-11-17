Mélanome : un lien entre pesticide et cancer de la peau découvert

L'ESSENTIEL En étudiant les données du cancer de la peau de l'état de Pennsylvanie, les chercheurs ont remarqué que les personnes vivant à proximité de terres agricoles avaient 57 % plus de risque de développer un mélanome.

Pour eux, les pesticides et les herbicides pourraient être des facteurs de risque du cancer de la peau.

Ils avancent que ces produits chimiques pourraient augmenter la photosensibilité ou encore provoquer un stress oxydatif à l'organisme.

Face à un mélanome, le premier suspect est le soleil. L’exposition aux rayons UV solaire est, en effet, le premier facteur de risque du cancer de la peau. Mais une étude américaine pointe aussi du doigt les pesticides.

Les chercheurs du Penn State Cancer Institute ont remarqué que les adultes de plus de 50 ans vivant dans les 15 comtés du centre-sud de la Pennsylvanie, connus pour leur activité agricole, étaient 57 % plus susceptibles de développer un mélanome que les habitants des autres comtés. Leurs résultats sont détaillés dans la revue JCO Clinical Cancer Informatics, le 14 novembre 2025.

Terre agricole et pesticide : un risque accru de développer un mélanome de plus de 57 %

Pour évaluer les facteurs de risque environnementaux du mélanome, les chercheurs ont analysé les données du registre du cancer de 2017 à 2021 de l’État de Pennsylvanie. Ils ont alors constaté que les adultes de plus de 50 ans, vivant dans des comtés comptant un grand nombre de terres agricoles cultivées ou grands consommateurs d’herbicide, étaient plus susceptibles de souffrir d’un cancer de la peau. Leur risque de développer un mélanome était 57 % plus élevé que celui de résidents d’autres comtés de cet état américain.

Dans le détail, l’équipe a calculé que pour chaque augmentation de 10 % de la quantité de terres cultivées, l'incidence du mélanome grimpait de 14 % dans toute cette région. Concernant la superficie traitée à l'herbicide : une progression de 9 % correspondait à une augmentation de 13 % des cas de mélanome.

Pesticide, herbicide : le risque ne concerne pas que les agriculteurs

"On associe souvent le mélanome aux plages et aux bains de soleil, mais nos résultats suggèrent que les milieux agricoles pourraient également jouer un rôle", explique la Pr Charlene Lam, co-auteure de l'article, dans un communiqué. "Et cela ne concerne pas seulement les agriculteurs. Des communautés entières vivant à proximité des exploitations agricoles, des personnes qui ne mettent jamais les pieds dans un champ, peuvent être exposées au risque."

Les produits chimiques utilisés par les agriculteurs peuvent se disperser dans l'air, se déposer dans la poussière domestique ou encore s'infiltrer dans les réserves d'eau. Ce qui provoque une contamination dans d’autres lieux que les champs. Mais pourquoi les pesticides augmentent le risque de cancer de la peau ? Eugene Lengerich, auteur de l'étude, avance une explication. "Les pesticides et les herbicides sont conçus pour modifier les systèmes biologiques. Certains de ces mécanismes, comme l'augmentation de la photosensibilité ou le stress oxydatif, pourraient théoriquement contribuer au développement du mélanome."