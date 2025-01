Grossesse : des perfusions de fer au 3e trimestre aident à lutter contre l’anémie

L'ESSENTIEL Une carence sévère en fer pendant la grossesse est associée à un risque plus élevé de complications.

Les perfusions de fer au cours du 3e trimestre de la grossesse sont sûres et augmentent considérablement les niveaux de fer des femmes enceintes.

Ce traitement est plus efficacement que les comprimés de fer contre l'anémie maternelle.

Près de 4 femmes enceintes sur 10 dans le monde souffrent d’une carence en fer pendant leur grossesse et font face à de nombreuses complications comme un risque élevé d'allergie. Une étude du Walter and Eliza Hall Institute montre une manière plus efficace de prendre en charge leur anémie : des perfusions de fer au cours du 3e trimestre.

Leurs résultats ont été publiés dans la revue Nature Medicine, le 6 janvier 2025.

Grossesse : moins d’anémie avec les perfusions de fer

Pour cette recherche, l’équipe de l’établissement australien a travaillé avec les chercheurs du Training Research Unit of Excellence et de Kamuzu University of Health Sciences (Malawi). 590 femmes enceintes souffrant d’anémie et vivant au Malawi ont été suivies. Certaines recevaient des perfusions de fer, d’autres prenaient des comprimés de fer au moment de l’accouchement.

Résultat : les mamans ayant eu des perfusions de fer avaient une prévalence plus faible de l'anémie par rapport à celles qui prenaient les cachets. De plus, la perfusion au troisième trimestre protégeait les réserves de fer de la mère, même après l'accouchement.

Anémie maternelle : vers de nouvelles directives ?

"Bien que l'anémie soit l'une des causes de maladie et de décès les plus évitables dans les pays à faible revenu, toute femme à travers le monde peut devenir anémique pendant la grossesse, ce qui montre à quel point cela reste une priorité mondiale", commente le professeur Sant-Rayn Pasricha, auteur co-correspondant, dans un communiqué.

"Une seule perfusion de fer au troisième trimestre peut atteindre ce que les comprimés de fer oraux pris tous les jours pendant la grossesse ne peuvent pas", ajoute-t-il. "Cet impact soutenu sur l'anémie est une découverte sans précédent qui cristallise vraiment l'argument de l'utilisation de perfusions en fin de grossesse pour augmenter rapidement la production de globules rouges et les niveaux de fer."

Actuellement, pour prévenir les complications liées à l’anémie maternelle, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande la prise de comprimés de fer deux fois par jour pour les femmes enceintes. Les chercheurs espèrent ainsi pouvoir partager leurs données avec les experts de l’organisme de santé afin "d'aider à éclairer les futures directives mondiales sur les soins prénatals".