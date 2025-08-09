L'été, ces maladies ne prennent pas de vacances !

L'ESSENTIEL À cause du choc thermique avec l’extérieur, la climatisation peut vous faire attraper un rhume ou une rhinopharyngite.

Les fortes chaleurs affaiblissent le système immunitaire en été.

Cette saison est aussi propice aux allergies, notamment celles aux pollens et aux piqûres d’abeilles, de guêpes et de frelons.

Rien de plus rageant que d’être malade en été, qui plus est pendant ses vacances ! Et pourtant, chaque année, beaucoup de vacanciers sont victimes de ces pathologies estivales, comme le rhume, la conjonctivite ou encore la gastro-entérite !

La climatisation, les chocs thermiques et les bactéries

Avec les fortes températures, le premier risque est la déshydratation. Elle peut entraîner divers symptômes allant des maux de tête jusqu’aux troubles de la conscience comme le malaise ou les étourdissements. Mais ne pas suffisamment boire assez augmente aussi le risque de cystite, une infection urinaire courante durant l’été. “Dès l'apparition des premiers symptômes de cystite, durant toute la durée du traitement et en l'absence de contre-indication médicale, buvez beaucoup d’eau et de liquides non alcoolisés (volume au moins égal à 1,5L par jour) car le flux urinaire diminue la charge bactérienne dans la vessie”, précise l’Assurance maladie.

Autre risque : le rhume, l’angine et la rhinopharyngite. Ces pathologies circulent beaucoup en été, souvent à cause de la climatisation à domicile ou dans les boutiques et les restaurants. Ainsi, en rentrant et en sortant dans ces lieux plus froids, le corps subit un choc thermique. Rien de tel pour attraper froid !

De plus, si elle n’est pas bien entretenue, la climatisation peut aussi véhiculer des microbes et des bactéries. L’une d’entre elles, la legionella pneumophila, a justement été découverte en 1976, à Philadelphie, où 29 personnes étaient décédées de la légionellose parce que la bactérie “s’était propagée via le système de climatisation de leur hôtel”, indique l’Institut Pasteur.

Si vous fuyez l’air conditionné, vous n’êtes pas plus à l’abri. Les fortes températures affaiblissent le système immunitaire. Ainsi, votre corps est moins en capacité de lutter contre les agents pathogènes qu’il rencontre… L’un des plus présent est la gastro-entérite, pathologie due à divers virus, bactéries ou parasites et qui se manifeste par une diarrhée aiguë d'apparition soudaine. Entre le 28 juillet au 03 août dernier, l’Assurance maladie a enregistré un taux d’incidence de 59 cas de diarrhée aiguë pour 100.00 habitants. Pour se protéger, le meilleur remède reste le lavage fréquent des mains.

Les allergies et le coup de chaud



Bien que l’indice pollens soit actuellement faible en France, c’est un risque de l’été. Les personnes sensibles peuvent ainsi souffrir d’allergies mais aussi de rhinites, de conjonctivites ou encore de crises d’asthme.



Et qui dit été, dit aussi abeilles, guêpes ou frelons. En cas de piqûre, si la victime est allergique, cela peut se manifester par plusieurs de ces symptômes : fièvre ou frissons, gonflement de la langue, des lèvres, de la gorge ou des yeux, malaise, nausées, vomissements, étourdissements ou perte de connaissance, difficulté pour respirer ou avaler, diarrhée, urticaire généralisée avec des démangeaisons ou encore si la peau devient bleue ou que la personne est très pâle. La forme la plus grave est le choc anaphylactique, qui est une urgence médicale. En cas d’allergie, il faut immédiatement appeler les secours.



En été comme le reste de l’année, il faut donc rester prudent pour éviter les maladies et les maux de santé. Prudence donc, tout en profitant des vacances !