Testostérone, qualité du sperme : comment le GLP-1 booste aussi la fertilité masculine

L'ESSENTIEL Les médicaments GLP-1 sont liés à une amélioration du taux de testostérone et de la qualité du sperme chez les hommes obèses.

Ces effets bénéfiques sont liés à la perte de poids provoquée par le traitement.

"L'amélioration de la santé métabolique peut avoir des effets positifs bien au-delà du poids seul" ajoutent les chercheurs.

On pourrait presque croire que les GLP-1 tiennent du médicament miracle. L’antidiabétique, devenu aussi un arme contre l’obésité, pourrait aider à améliorer la fertilité masculine, selon une nouvelle étude menée par les hôpitaux universitaires de Coventry et du Warwickshire et de la Warwick Medical School de Coventry (Royaume-Uni).

Ses résultats ont été présentés le 15 juin dernier à l'ENDO 2026, le congrès annuel de l'Endocrine Society organisé à Chicago (Illinois, USA).

GLP-1 et fertilité masculine : un sperme de meilleure qualité

Pour étudier les effets des médicaments GLP-1, entre autres commercialisés sous les noms Ozempic et Mounjaro, sur la fertilité masculine, les chercheurs ont repris les dossiers médicaux d’hommes âgés de 18 à 65 ans ayant participé à des études sur ce traitement. Ils ont relevé leur taux de testostérone et d'autres hormones impliquées dans la fonction testiculaire. La qualité du sperme, le poids corporel, la glycémie, le cholestérol et l'état de santé métabolique des participants ont aussi été évalués.

La première conclusion est très rassurante : les agonistes du GLP-1 n'ont aucun impact négatif sur les hormones, la fonction sexuelle ou la qualité du sperme. Ils se sont même révélés bénéfiques pour la fertilité masculine. Les analyses ont en effet mis en évidence une amélioration de la qualité du sperme avec un plus grand nombre de spermatozoïdes et moins d’anomalies (taille/forme) après 24 semaines de traitements avec du sémanglutide. Les niveaux de testostérone étaient aussi bien meilleurs.

Perte de poids avec les GLP-1 : un effet domino bénéfique pour la fertilité

Pour les chercheurs, les bienfaits des GLP-1 observés sur la reproductibilité sont probablement des effets indirects liés à la perte de poids. En effet, l’obésité est connue pour perturber la fertilité. L'excès de tissus adipeux réduit les niveaux de testostérone par plusieurs mécanismes. En premier lieu, la graisse contient une enzyme appelée aromatase, qui convertit la testostérone en œstrogène. Elle peut aussi à terme perturber la signalisation entre le cerveau et les testicules. L’obésité peut aussi être liée à une inflammation chronique et un stress métabolique, deux éléments connus pour perturber la production de sperme.

Ainsi, la perte de poids découlant de la prise du traitement, permet de mettre un terme à ces perturbations et d’améliorer par effet domino la fertilité.

Si le GLP-1 n’est pas un traitement contre l’infertilité en soi, les chercheurs à l’origine de l’étude estiment qu’il peut être intéressant pour les hommes obèses ayant un projet bébé.

"Ces travaux plaident en faveur d'un changement de paradigme, passant de la prescription de traitements de substitution à la testostérone chez les hommes obèses et présentant un faible taux de testostérone, au traitement de la cause sous-jacente – l'excès de poids et une mauvaise santé métabolique – qui peut rétablir naturellement les niveaux d'hormones et préserver la fertilité", explique Pratibha Natesh, endocrinologue et chef d'équipe sur cette étude. "Améliorer la santé métabolique peut avoir des effets positifs qui vont bien au-delà du simple contrôle du poids", ajoute la scientifique dans un communiqué de l'Endocrine Society.