Périménopause : des jeunes femmes présentent déjà des symptômes et souffrent en silence

L'ESSENTIEL Chez les femmes âgées de 30 à 35 ans, 55,4 % ont déclaré avoir des symptômes répondant aux critères "modérés" ou "graves" de l'échelle d'évaluation de la ménopause.

Les symptômes psychologiques, tels que l'anxiété, la dépression et l'irritabilité, apparaissaient bien avant les signes physiques, comme les troubles sexuels, les problèmes de vessie, la sécheresse vaginale, les bouffées de chaleur et la transpiration.

Pourtant, la plupart des patientes n’ont pas cherché à se faire soigner avant l'âge de 56 ans ou plus.

Une période charnière. La périménopause, qui peut durer de deux à quatre ans, est la transition vers la ménopause. Elle se manifeste par une alternance de cycles courts et longs, c’est-à-dire des règles irrégulières, un syndrome prémenstruel (les seins tendus et une irritabilité), les premières bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Ces signes, qui peuvent avoir un impact sur la qualité de vie, sont déjà présents chez de nombreuses femmes, qui pensent qu'elles sont trop jeunes pour souffrir des symptômes liés à la ménopause et croient que ces manifestations n'apparaîtront pas avant la cinquantaine. Cependant, des chercheurs de l'université de Virginie (États-Unis) ont révélé que cette fausse croyance incite les patientes à souffrir en silence.

Ménopause : 55,4 % des femmes de 30 à 35 ans souffrent symptômes "modérés" ou "graves"

Pour parvenir à cette conclusion, ces derniers ont réalisé une étude publiée dans la revue npj Women's Health. Dans le cadre de celle-ci, ils ont recruté 4.432 femmes américaines, âgées de 30 ans et plus, qui ont répondu à une enquête menée en ligne et dans l'application Flo sur la présence et la gravité des symptômes de la périménopause. Parmi les participantes âgées de 30 à 35 ans, 55,4 % ont signalé des symptômes répondant aux critères "modérés" ou "graves" de l'échelle d'évaluation de la ménopause largement utilisée. Ce chiffre est passé à 64,3 % chez les patientes âgées de 36 à 40 ans. Pourtant, la plupart des volontaires n’ont pas cherché à se faire soigner avant l'âge de 56 ans ou plus.

Anxiété, dépression : les symptômes psychologiques surviennent en premier

Les auteurs ont constaté que les symptômes psychologiques, tels que l'anxiété, la dépression et l'irritabilité, s'installaient bien avant les symptômes physiques. Ils ont atteint leur maximum chez les femmes âgées de 41 à 45 ans, puis ont diminué pour atteindre leur niveau le plus bas chez les volontaires âgées de 56 ans et plus. En ce qui concerne la gravité des problèmes physiques, tels que les troubles sexuels, les problèmes de vessie et la sécheresse vaginale, elle était plus élevée chez les femmes de 51 ans et plus. Chez les patientes âgées de 30 à 35 ans, ces types de problèmes étaient les moins fréquents. Quant aux bouffées de chaleur et la transpiration, elles ont atteint leur maximum chez les femmes de 51 à 55 ans et leur minimum chez les femmes de 30 à 35 ans.

"Les symptômes physiques et émotionnels associés à la périménopause sont sous-étudiés et souvent ignorés par les médecins. Cette recherche est importante pour mieux comprendre la fréquence de ces symptômes, leur impact sur les femmes et pour sensibiliser les médecins et le grand public", a conclu Jennifer Payne, co-auteure de l'étude et experte en psychiatrie de la reproduction à l'université de Virginie.