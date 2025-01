Ménopause : voici les 8 troubles de santé les plus courants

L'ESSENTIEL Une étude révèle les affections les plus fréquentes chez les femmes de 40 à 59 ans dans le Midwest des États-Unis, avec une augmentation marquée de huit problèmes de santé.

Parmi eux, l’hypercholestérolémie, l’hypertension, les troubles thyroïdiens, l’arthrose... Les chercheurs ont été "surpris" de voir une augmentation aussi importante des troubles du sommeil, du reflux acide et des douleurs articulaires à partir de cet âge-là.

La ménopause, qui survient autour de 50 ans, marque souvent une phase critique pour la santé des femmes, mais elle reste sous-étudiée. "La plupart des recherches examinent les hommes et les femmes ensemble, alors même que nous savons que les deux vieillissent différemment. Il est donc essentiel de faire des études séparées pour comprendre ces différences."

Une nouvelle recherche, menée par des scientifiques de la Mayo Clinic, dresse un tableau complet des affections les plus fréquemment diagnostiquées chez les femmes d’âge moyen dans le Midwest des États-Unis.

Des affections en forte progression

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Menopause, les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux de près de 87.000 femmes dans le cadre du Rochester Epidemiology Project. Ils ont constaté que huit problèmes de santé ont tendance à augmenter de 45 % ou plus entre 40 et 59 ans :

-Troubles du métabolisme des lipides (cholestérol élevé)

-Hypertension artérielle

-Troubles du sommeil

-Troubles thyroïdiens

-Troubles œsophagiens (notamment le reflux acide)

-Arthrose

-Troubles tendineux

-Troubles liés à la ménopause (comme les bouffées de chaleur)

Dans un communiqué, les chercheurs soulignent que ces affections reflètent les changements biologiques liés à la ménopause. Ils disent avoir été "surpris" de voir une augmentation aussi importante des troubles du sommeil, du reflux acide et des douleurs articulaires à partir de cet âge-là. En revanche, l’hypertension et l'hypercholestérolémie dès la quarantaine touche aussi bien les femmes que les hommes.

Des inégalités persistantes

Ces résultats renforcent la nécessité de mieux comprendre les changements biologiques à cette étape de vie, pour développer des traitements ciblés et assurer un suivi adapté.

L’étude met également en évidence des disparités socioéconomiques. Les femmes vivant dans des quartiers défavorisés, par exemple, sont plus touchées par le cholestérol élevé, les troubles du sommeil et l’hypertension. "Il est crucial de concentrer nos efforts sur ces populations pour diagnostiquer et traiter ces affections à temps", insistent les chercheurs, prônant une prise en charge équitable pour toutes les femmes.