Ménopause : éviter ces 2 aliments peut vous aider à réduire les symptômes

L'ESSENTIEL Le régime alimentaire peut avoir des conséquences sur les symptômes de la ménopause.

Les femmes consommant beaucoup de sodas et de viande rouge déclarent ressentir davantage de douleurs musculaires et articulaires.

À l'inverse, le régime méditerranéen est associé à une meilleure qualité de vie pour les femmes ménopausées.

La ménopause est une période de bouleversements. L’arrêt de l’ovulation entraîne une diversité de symptômes, qui peuvent dégrader la qualité de vie : bouffées de chaleur, troubles du sommeil, fatigue, etc. Dans une nouvelle étude, publiée dans l’European Journal of Nutrition, des chercheurs australiens montrent que l’alimentation peut aider à réduire leur gravité. Selon eux, l’éviction de certains aliments au profit d’autres est bénéfique pour les femmes ménopausées.

Une étude sur les habitudes alimentaires des femmes ménopausées

Plus de 200 Australiennes ont participé à cette recherche. Elles étaient âgées de 51 ans en moyenne. Les chercheurs leur ont posé des questions sur leur régime alimentaire et leurs habitudes culinaires de manière générale. Puis, ils ont comparé leurs réponses avec les préceptes du régime méditerranéen. Ce dernier est depuis longtemps réputé pour ces effets bénéfiques sur la santé : il repose sur une faible consommation de viande rouge et d’aliments transformés, et privilégie les viandes blanches, le poisson, les légumes, les fruits, les céréales complètes.

Ménopause : un lien entre les symptômes et l’alimentation

Selon Tilly Byrne-Kirk, autrice principale de l’étude, les participantes étaient peu nombreuses à suivre les principes de ce régime alimentaire. "Il a constaté que l'alimentation de la plupart des femmes ne répondait pas aux recommandations pour les principaux groupes alimentaires, notamment les légumes, les légumineuses, les fruits, le poisson et les noix", poursuit-elle. Or, elle a constaté que la qualité de l’alimentation des femmes pouvait avoir des conséquences sur la gravité des symptômes. "Ceux-ci comprenaient des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil et des douleurs articulaires et musculaires", note-t-elle.

Quelle alimentation doivent adopter les femmes ménopausées ?

Ainsi, les femmes qui consommaient moins de boissons sucrées étaient moins susceptibles d'avoir des douleurs articulaires et musculaires. L’étude a aussi permis de conclure qu’une faible consommation de viande rouge et/ou transformée était associée à une amélioration de la santé en général. De manière globale, les femmes qui suivaient le plus strictement les principes du régime méditerranéen déclaraient se sentir mieux physiquement : elles avaient davantage de force musculaire, de souplesse et de capacité à réaliser des exercices physiques. "La ménopause est un stade inévitable du vieillissement pour les femmes, avec de nombreux symptômes possibles, conclut le Dr. Anthony Villani, qui a supervisé l’étude. Mais il y a de plus en plus de recherches qui indiquent que l'alignement de leur régime alimentaire sur les principes du régime méditerranéen peut aider à maintenir la fonction physique et à réduire le risque de maladie chronique associé au vieillissement."