Ménopause : mieux vivre cette étape majeure de la vie d'une femme

L'ESSENTIEL Survenant autour de cinquante ans, la ménopause s'accompagne souvent de symptômes désagréables.

Ceux-ci sont dûs à l'arrêt du fonctionnement des ovaires qui produisaient les hormones sexuelles féminines.

La ménopause peut se vivre avec sérénité en limitant les symptômes.

La ménopause, qui survient autour de 50 ans, est un passage important pour les femmes. C'est le moment où les ovaires arrêtent de fonctionner car les cellules reproductrices féminines sont épuisées.

La ménopause est redoutée car elle est souvent synonyme de symptômes désagréables à vivre, dus au bouleversement hormonal lié à l'arrêt du fonctionnement des ovaires. Les deux hormones sexuelles responsables des cycles menstruels, l'œstrogène et la progestérone, ne sont plus produites.

Ces symptômes peuvent être soulagés par un traitement médical et/ou un changement d'habitudes de vie.

Eviter les bouffées de chaleur

Les bouffées de chaleur sont l'un des symptômes les plus courants de la ménopause. Elles se caractérisent par une sensation de chaleur intense accompagnée de rougeurs et de transpiration voire des vertiges et des palpitations. Elles sont liées à l'hypothalamus, la partie du cerveau qui gère la régulation de la température du corps ainsi que l'horloge interne.

Pour les soulager, il est recommandé de porter des vêtements légers en fibres naturelles, d'éviter les aliments épicés et de pratiquer des techniques de relaxation comme la respiration profonde, les traitements naturels à base de soja peuvent également donner de bons résultats. Il existe aussi des traitements hormonaux substitutifs (THS) qui peuvent être prescrits par un médecin pour réduire la fréquence et l'intensité des bouffées de chaleur.

Limiter la prise de poids

La ménopause peut entraîner une prise de poids, principalement due aux changements hormonaux et au ralentissement du métabolisme. Pour éviter une prise de poids excessive, il est important de maintenir une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique régulière. Il est recommandé de privilégier les aliments riches en fibres, en protéines maigres et en bons gras, tout en limitant sa consommation d'alcool et de sucre. Il est important de consommer des produits laitiers riches en calcium pour lutter contre la déminéralisation des os. En adoptant ces habitudes saines, il est possible de contrôler son poids lors de la ménopause.

Lutter contre la sécheresse vaginale

La sécheresse vaginale est un symptôme courant de la ménopause, causé par la diminution des niveaux d'œstrogène dans le corps. Elle peut rendre les rapports sexuels douloureux et entraîner une gêne au quotidien, occasionnant démangeaisons et brûlures.

Pour lutter contre la sécheresse intime, il est recommandé d'utiliser des lubrifiants pendant les rapports sexuels pour soulager l'inconfort. De plus, les crèmes vaginales à base d'œstrogènes peuvent être prescrites par un médecin pour restaurer l'hydratation naturelle et soulager les symptômes de sécheresse.

Les produits spécifiques de toilette intime sont à privilégier, de même que les vêtements plutôt larges ainsi que privilégier le coton et la soie.

Par ailleurs, la libido peut diminuer en lien avec la baisse des hormones féminines. Certaines femmes ressentent également une baisse de l'estime de soi, un sentiment de mal-être et ne se sentent plus désirables. L'aide d'un psychologue de couple ou d'un sexologue peut être bénéfique.

Surmonter les troubles du sommeil

Les troubles du sommeil (sueurs nocturnes, réveils ou insomnies) sont fréquents pendant la ménopause, principalement en raison des fluctuations hormonales qui peuvent perturber le rythme circadien. Pour favoriser un sommeil réparateur, il est recommandé d'établir une routine de sommeil régulière en se couchant et en se levant à des heures fixes, d'éviter les écrans avant le coucher car ils perturbent la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et de créer un environnement propice à la détente et au repos. Si les troubles du sommeil persistent malgré ces mesures, il est conseillé de se tourner vers des traitements naturels comme la mélanine ou alors de se faire prescrire un THS.

La ménopause est une étape naturelle de la vie d'une femme, mais cela ne signifie pas qu'il faut subir les symptômes qui l'accompagnent. En adoptant une approche proactive et en cherchant les conseils d'un professionnel de la santé, il est possible de mieux vivre cette période de transition importante.