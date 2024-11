Ménopause : le jus de betterave booste les effets des séances de sport

L'ESSENTIEL Boire du jus de betterave avant une séance de sport pourrait améliorer les bienfaits de la séance chez les femmes ménopausées, selon une nouvelle étude.

Les femmes ménopausées qui buvaient du jus de betterave, ont augmenté leur distance de marche lors de la recherche.

Elles affichaient aussi une meilleure récupération du rythme cardiaque.

À la ménopause, les bénéfices de l’exercice physique sur la santé musculaire et cardiovasculaire sont moindres. Pour que les efforts effectués ne soient pas vains, il faudrait boire un jus de betterave avant sa séance de sport.

C’est ce qu’assure une étude d’une équipe d’Indiana University publiée dans la revue American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, le 6 novembre 2024.

Ménopause et exercice : une diminution de l’oxyde nitrique en cause ?

La réponse amoindrie de l’organisme à l'effort pourrait être liée à une disponibilité réduite d’oxyde nitrique. Or, la betterave est un légume riche en nitrates, un composé qui est justement converti en oxyde nitrique lors de l’activité physique. Les chercheurs se sont ainsi demandés si la consommation de jus de ce légume pouvait améliorer les résultats de l’exercice sur la santé des femmes ménopausées depuis au moins six ans.

Dans cette étude, 24 volontaires ménopausées ont dû suivre un programme d’entraînement physique supervisé trois fois par semaine pendant huit semaines. La moitié de ces femmes devaient boire un demi-verre de jus de betterave (140 millilitres) deux à trois heures avant chaque séance. L’autre groupe n’avait pas de recommandation alimentaire particulière.

La condition physique de toutes les participantes a été évaluée, notamment par un test de marche de six minutes et un test de force maximale d’extension du genou.

Force physique : de plus grands bénéfices avec le jus de betteraves

Selon les analyses effectuées, les femmes qui ont pris du jus de betterave avant l’exercice, ont enregistré des améliorations plus importantes dans plusieurs aspects de la fonction physique, comme la capacité aérobique et la récupération. Elles ont entre autres augmenté leur distance lors du test de marche de six minutes de 40 mètres. À titre de comparaison, le groupe qui n'avait rien bu, n’affichait qu’une progression de leurs performances de huit mètres.

Les chercheurs ont également observé chez les consommatrices du jus de betterave une hausse de la capacité aérobique de 1,5 millilitre par kilogramme par minute, contre seulement 0,3 millilitre par kilogramme par minute pour les autres. La récupération du rythme cardiaque s'est aussi améliorée, avec une diminution de 10 battements par minute après le test de marche de six minutes pour le groupe ayant bu la boisson. Le recul était uniquement d'un battement par minute pour le groupe témoin.

Pour les chercheurs, ces résultats fournissent “des preuves préliminaires convaincantes” selon lesquelles la consommation de jus de betterave avant l’exercice pourrait être particulièrement bénéfique pour les femmes ménopausées. Ils ajoutent que la boisson pourrait offrir une nouvelle option non-pharmacologique aux femmes pour maintenir leur mobilité et leur qualité de vie.