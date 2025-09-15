Virus du Nil occidental : quels sont les symptômes de cette maladie qui fait des ravages en Italie

L'ESSENTIEL 23 cas d'infection par le virus du Nil occidental ont été identifié en France cet été.

En Italie, les autorités sanitaires ont répertoriées 582 contaminations dont 39 décès.

Dans 80 % des cas, l'infection ne provoque pas de symptôme.

Le moustique tigre n’est pas le seul à pouvoir transmettre des maladies à l’Homme, le moustique domestique du genre culex peut également. Il est, en effet, le principal vecteur du virus du Nil occidental (ou virus West Nile). Jusqu’en juin, les contaminations étaient observées chez les animaux (chevaux, oiseaux…), mais plusieurs personnes ont été infectées cet été en France.

Infection au virus du Nil occidental : plusieurs dizaines de décès en Italie

Selon Le Parisien, 23 personnes ont été infectées par le virus du Nil occidental dans l’Hexagone en 2025. Les premiers cas ont été détectés à Béziers. Mais des infections ont été repérées dans d’autres parties du territoire comme en PACA ou même en Île-de-France.

Si ces cas français soulèvent des craintes au sein des autorités sanitaires, la situation n’est pas aussi préoccupante qu’en Italie. Depuis le début de l’année, 582 cas de contaminations humaines dont 39 décès ont été enregistrés, indique le dernier rapport de l’ordre des médecins transalpin.

Aux USA, le nombre de cas a pour sa part grimpé de 40 % pour atteindre début septembre 770 cas, dont 490 graves.

Virus West Nil : un syndrome pseudo-grippal principalement

"La fièvre du Nil occidental est causée par le virus West Nile, un arbovirus appartenant à la famille des Flaviviridae et au genre Orthoflavivirus, proche des virus responsables de la dengue ou du Zika. Il s’agit d’un virus à ARN d’environ 40 à 50 nm de diamètre", explique l’Institut Pasteur sur son site internet.

L’infection par le virus du Nil occidental, dont la période d'incubation est de 2 à 6 jours, ne provoque pas de symptôme dans 80 % des cas. Toutefois, les patients qui en développent, présentent :

une fièvre importante et d’apparition brutale ;

des maux de tête ;

des douleurs articulaires et musculaires ;

un gonflement des ganglions du cou ;

une éruption cutanée ;

des nausées ;

des douleurs abdominales ;

des diarrhées.

Les cas graves sont rares. Ils surviennent chez moins d’une personne infectée sur 100. Ces patients présentent le plus souvent des complications neurologiques (une méningite, une méningo-encéphalite, une paralysie flasque ou un syndrome de Guillain Barré…).

"Dans la majorité des cas, le malade guérit spontanément. Néanmoins, l’infection peut être grave, voire mortelle, principalement chez les personnes âgées et immunodéprimées", indique l’Institut Pasteur.