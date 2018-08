Le virus du West Nile est de retour en France : comment reconnaître le moustique Culex et s'en protéger ?

A Nice, trois personnes ont été infectées par le virus du West Nile (la fièvre du Nil Occidental), un virus rare transmis à l'Homme par le moustique Culex, le plus prédominant en France. Ces trois cas laissent à penser que le virus circule désormais dans la région, ce qui n'a rien de surprenant en période de vacances scolaires. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 55 cas ont été diagnostiqués en Europe, en Italie, en Grèce, en Hongrie et en Roumanie entre le 27 juillet et le 2 août.

Qu'est-ce que le virus West Nile ?

Le virus est apparu pour la première fois en France Métropolitaine en 1962 en Camargue, puis à nouveau en 2000. Lors de l’épidémie de 2003, sept personnes ont été touchées dans la Var. Asymptomatique pour 80% des malades, il peut néanmoins provoquer un syndrome grippal et des complications neurologiques pouvant entraîner la mort - la mortalité est évaluée à 2% des cas. On parle alors de méningite du Nil occidental lorsqu'elle atteint son stade le plus grave. L’OMS estime que seule 1 personne infectée sur 150 développe cette forme grave de la maladie.

Le virus du Nil occidental est transmis à l'Homme par des moustiques, eux-mêmes contaminés par des oiseaux. Il infecte en effet principalement les oiseaux, mais également les Hommes, les chevaux, les chiens, les chats, les chauves-souris, les tamias, les mouffettes, les écureuils et les lapins domestiques. L’homme est considéré comme un "hôte accidentel" de la maladie car il ne peut transmettre le virus. Il n'existe alors aucun risque de contamination entre humains.

"La circulation du virus West-Nile est actuellement suivie en France par un triple dispositif de surveillance chez les humains, les chevaux et les oiseaux", informe l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes-Côte d'Azur. "Des investigations complémentaires sont actuellement menées par les autorités afin de documenter la circulation virale dans les Alpes-Maritimes. L’Agence régionale de santé appelle à la vigilance des professionnels de santé et des établissements de santé pour signaler tout nouveau cas suspect. Des mesures supplémentaires de sécurisation des dons de sang et des prélèvements d’organes des habitants des Alpes-Maritimes ont temporairement été mises en oeuvre".

Comment reconnaître le moustique Culex et s'en protéger ?



Aussi surnommé "moustique domestique", le moustique Culex peut transmettre des maladies graves comme la Fièvre du Nil Occidental ou l'Encéphalite Japonaise, ainsi que le virus Usutu, à la différence du moustique anophèle, vecteur du paludisme ou du moustique Aedes (dont fait partie le moustique tigre) qui est lui vecteur de la dengue, du Chikungunya et du Zika. Le moustique Culex ne ressemble pas au moustique tigre : il mesure entre 5 et 7 mm de long et ses ailes dépassent légèrement de l'abdomen, lequel est brun et annelé. Le corps de la femelle peut se déformer lorsqu'elle se gorge de sang. C'est d'ailleurs elle qui pique l'Homme.

Tout comme le moustique tigre, le Culex apprécie les eaux plutôt chaudes et stagnantes et/ou les mares ou fossés intraforestiers ombreux et il est capable de piquer en pleine journée (à la différence de l'anophèle qui ne pique que la nuit). Il faut donc se protéger en théorie 24 heures sur 24, d'où l'intérêt d'éliminer les gîtes larvaires de votre habitat, c'est-à-dire la moindre source d’eau stagnante, comme les fonds de gouttières ou encore les soucoupes de pot de fleurs. C'est en effet dans ces petits coins tranquilles que les femelles pondent leurs œufs. Soyez vigilants, portez des vêtements amples, posez des moustiquaires. Se prémunir contre les moustiques revient à limiter les risques.