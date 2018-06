Transmission du virus Usutu par le moustique culex : bascule-t-on dans la psychose ?

"Il n’y a pas de raison de basculer dans la psychose", explique à 20 Minutes Yannick Simonin, enseignant-chercheur à l’Inserm et spécialiste du virus usutu. Il poursuit : "à ce jour, seuls 26 cas de contamination humaine entraînant une infection aiguë ont été recensés en Europe. Quant à la prévalence du virus, des tests ont révélé qu’environ 70 personnes présentaient les anticorps d’Usutu, ce qui signifie qu’elles ont contracté et combattu le virus, très certainement sans même s’en rendre compte, sans présenter de signes particuliers".

Paralysie faciale

Le virus Usutu est l'une des dernières découvertes de l'Inserm de Montpellier. Transmis par la piqûre d'un moustique Culex - le plus prédominant en France - il attaque le système nerveux et peut entraîner des problèmes neurologiques. En 2016, un homme de 39 ans a été infecté en France après qu'un moustique de type Culex ait piqué des oiseaux migrateurs venus d’Afrique. "Il est arrivé avec une paralysie faciale, explique à France 3 Olivier Sillam, le soignant du patient. Son côté droit du visage ne pouvait plus bouger. Il avait des fourmis dans tous le corps, du côté droit principalement et des petits déficits moteurs. Un tableau assez atypique pour une paralysie faciale classique".

D'après Yannick Simonin si "seuls 26 cas d’infection humaine par Usutu ont été rapportés en Europe", ce chiffre est "très certainement sous-estimé, du fait de l’inexistence de tests de détection commerciaux mais aussi de la méconnaissance générale des symptômes qui y sont associés". La plupart des cas d’infection chez l’homme sont probablement asymptomatiques. "Néanmoins, de rares complications neurologiques ont été rapportées, justifiant de mener plus de recherches pour mieux comprendre son fonctionnement", précise l'Inserm.

Cycle de développement

Virus d'origine africaine, l'Usutu touche principalement les espèces d'oiseaux migrateurs, comme les merles noirs, les mésanges, les moineaux, les rouges-gorges et quelques rapaces, dont la chouette et le hibou. Son cycle de développement reste encore méconnu, mais il semblerait que ces volatiles soient le réservoir du virus. On suppose qu'il est à l'origine de plusieurs foyers infectieux provoquant d'importants pics de mortalité chez les oiseaux, comme en 2004 en Autriche. Depuis 1996, plusieurs phénomènes de mortalité massive d'oiseaux ont été attribués à l'Usutu dans les provinces italiennes de Florence et Pistoia, ainsi qu'en Hongrie, Suisse, Espagne ou encore, Allemagne.

L'insecte le plus prédominant en France

Le moustique Culex est l'insecte le plus prédominant en France. Aussi surnommé "moustique domestique", il peut transmettre des maladies graves comme la Fièvre du Nil Occidental ou l'Encéphalite Japonaise, ainsi que le virus Usutu, à la différence du moustique anophèle, vecteur du paludisme ou du moustique Aedes (dont fait partie le moustique tigre) qui est lui vecteur de la dengue, du Chikungunya et du Zika. Le moustique Culex ne ressemble pas au moustique tigre : il mesure entre 5 et 7 mm de long et ses ailes dépassent légèrement de l'abdomen, lequel est brun et annelé. Le corps de la femelle peut se déformer lorsqu'elle se gorge de sang. C'est d'ailleurs elle qui pique l'Homme.

Se protéger 24 heures sur 24

Tout comme le moustique tigre, le Culex apprécie les eaux plutôt chaudes et stagnantes et/ou les mares ou fossés intraforestiers ombreux et il est capable de piquer en pleine journée (à la différence de l'anophèle qui ne pique que la nuit). Il faut donc se protéger en théorie 24 heures sur 24, d'où l'intérêt d'éliminer les gîtes larvaires de votre habitat, c'est-à-dire la moindre source d’eau stagnante, comme les fonds de gouttières ou encore les soucoupes de pot de fleurs. C'est en effet dans ces petits coins tranquilles que les femelles pondent leurs œufs.