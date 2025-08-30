West Nile : prudence dans le Gard après la découverte du virus chez un cheval

L'ESSENTIEL Des analyses confirment un cas de virus West Nile sur un cheval à Meynes (Gard).

Le préfet du Gard appelle à la vigilance les éleveurs et les vétérinaires en filière équine.

À ce jour, aucun cas d’infection humaine n’a été détecté dans le Gard.

Le virus West Nile, qui se transmet uniquement par la piqûre de moustiques du genre Culex infectés, est bien présent en Occitanie. Après l’identification de deux cas autochtones humains dans l’Hérault, le virus a été repéré chez un cheval dans le département voisin du Gard.

Virus West Nile : un cas équin identifié et un autre en cours d’analyse

"La direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Gard a été informée de deux suspicions équines de virus West Nile. Des analyses confirment un cas sur un cheval à Meynes. Un cas à Le Cailar est actuellement en cours de dépistage", indique le communiqué de la préfecture du Gard publié le 29 août 2025.

Les éleveurs et les vétérinaires en filière équine sont appelés à faire preuve de vigilance et à mettre en place dans les zones à risque “un traitement insecticide préventif, la vaccination des chevaux contre ce virus et qu’ils déclarent tout cas de cheval malade”.

Virus du Nil occidental dans le Gard : pas de cas humain identifié

À ce jour, aucun cas humain de virus du Nil occidental n’a été détecté dans le département, précisent les autorités. Néanmoins – tout comme les chevaux – les Hommes peuvent être infectés par le virus West Nile lorsqu’ils sont piqués par des moustiques contaminés. La préfecture rappelle aux personnes résidant en Camargue ou dans les zones à proximité des cas les bons gestes à faire pour éviter les piqûres des moustiques :

Lutter contre la prolifération des moustiques autour du domicile en éliminant les eaux stagnantes : vider et ranger à l’abri les petits récipients, couvrir les réservoirs d’eau avec un tissu ou une moustiquaire…

Porter des vêtements couvrants et amples, notamment en soirée, période d’activité du moustique Culex : il est également conseil qu’ils soient clairs.

Utiliser des répulsifs adaptés, conseillés par un pharmacien, sur les vêtements et sur les zones de peau découvertes.

Pour les personnes sensibles (nouveau-nés, femmes enceintes, personnes immunodéprimées), dormir sous une moustiquaire.

Dans la plupart des cas, les personnes infectées par le virus West Nile ne présentent pas de symptômes. Toutefois, certaines peuvent souffrir d'un syndrome pseudo-grippal (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires), parfois accompagné d’une éruption cutanée. “Plus rarement, elle peut entraîner des complications neurologiques graves. Toute personne présentant ces symptômes doit consulter un médecin”, ajoute la préfecture du Gard.