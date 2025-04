L'arme anti-moustique : avec ce médicament, votre sang les empoisonne !

L'ESSENTIEL La nitisinone est un médicament utilisé pour traiter les maladies métaboliques rares.

Le sang des personnes ayant pris de la nitisinone empêche les moustiques de digérer ce qui est mortel pour ces insectes.

Ce traitement est plus efficace que l'ivermectine, un médicament mosquitocide pouvant avoir des effets néfastes sur la santé.

Si une piqûre de moustique, qui démange est gênante, est, en général, bénigne, elle peut aussi affecter l’état de santé. En effet, ces nuisibles infectés peuvent transmettre aux êtres humains des maladies virales (chikungunya, dengue, Zika, encéphalite japonaise, fièvre du Nil occidental) et parasitaires (paludisme, filariose lymphatique) en le piquant. "Une façon d'enrayer la propagation des maladies transmises par les insectes est de rendre le sang des animaux et des humains toxique pour ces insectes hématophages", a déclaré Lee R. Haines, professeure en sciences biologiques à l'Université de Notre Dame (États-Unis).

"Même à de faibles doses thérapeutiques, la nitisinone est restée mortelle pour les moustiques"

Dans une récente étude, publiée dans la revue Science Translational Medicine, la chercheuse et son équipe ont voulu examiner la capacité de la nitisinone à tuer les moustiques vecteurs du paludisme, Anopheles gambiae. Ce traitement, approuvé par la Food and Drug Administration (FDA), et utilisé en cas de maladies métaboliques rares, telles que l'alcaptonurie et la tyrosinémie de type 1, dont l'organisme a du mal à métaboliser l'acide aminé tyrosine. Pour les besoins des recherches, les scientifiques ont analysé l'effet du médicament sur les moustiques nourris avec du sang humain frais contenant de la nitisinone.

Les résultats ont montré que le traitement ciblait l'enzyme 4-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase (HPPD), empêchant ainsi l'accumulation de sous-produits pathogènes nocifs dans l'organisme. Pour les moustiques, celle-ci est cruciale. Selon les auteurs, lorsque ces insectes ingéraient du sang contenant de la nitisinone, le médicament bloquait cette enzyme dans leur organisme. Cela les empêchait de digérer correctement le sang, entraînant ainsi une mort rapide. "Même à de faibles doses thérapeutiques, la nitisinone est restée mortelle pour les moustiques. (…) Elle était mortelle pour les moustiques de tous âges, y compris les plus âgés, plus susceptibles de transmettre le paludisme, mais aussi les moustiques robustes et résistants aux insecticides traditionnels." Il a également été démontré que la nitisinone réagissait plus longtemps que l'ivermectine, qui réduit la durée de vie des moustiques mais présente des inconvénients pour les êtres humains, dans le sang humain.

La nitisinone, un outil complémentaire prometteur pour lutter contre les maladies virales et parasitaires

"La nitisinone est un composé polyvalent qui peut également être utilisé comme insecticide. Son intérêt particulier réside dans sa cible spécifique des insectes hématophages, ce qui en fait une option écologique. (…) À l'avenir, il pourrait être avantageux d'alterner nitisinone et ivermectine pour la lutte anti-moustiques. Par exemple, la nitisinone pourrait être utilisée dans les zones où la résistance à l'ivermectine persiste ou où l'ivermectine est déjà largement utilisée pour les animaux et les êtres humains", ont expliqué les auteurs qui souhaitent désormais mener un autre essai afin de déterminer les dosages de nitisinone les plus adaptés à l'efficacité anti-moustiques sur le terrain.