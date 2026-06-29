Activité physique et bons repas à la cantine donnent des forts en maths !

Une alimentation équilibrée et l’activité physique sont nécessaires pour rester en bonne santé. Mais cela aurait aussi des bienfaits sur les résultas scolaires des enfants. Dans la revue spécialisée Plos One, une équipe de l’université de Maastricht aux Pays-Bas, explique comment des programmes ciblés sur l’alimentation et le sport ont permis d’améliorer les performances des élèves en mathématiques.

Aux Pays-Bas, une vaste étude pour comprendre les bienfaits du sport et d’une alimentation équilibrée dans les écoles

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une vaste recherche néerlandais appelée "Healthy Primary School of the Future" (HPSF). Elle a pour objectif d’améliorer la santé des enfants grâce à des déjeuners scolaires sains et à des séances d'activité physique. "Un protocole a été mis en œuvre dans huit écoles primaires néerlandaises sur une période de quatre ans", précise l’étude. Quatre écoles étaient considérées comme témoins, deux autres appliquaient le programme HPSF complet, soit activités physiques et déjeuners sains, et deux autres uniquement la partie sport. Pour mesurer les effets de ces dispositifs, les chercheurs se sont basés sur les résultats obtenus lors de tests nationaux de mathématiques et de compréhension de lecture.

Sport et alimentation : une clé pour la réussite scolaire ?

"Il existe peu de données empiriques concernant les effets des interventions de promotion de la santé en milieu scolaire sur les résultats éducatifs, rappellent les auteurs en préambule de leur étude. Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour comprendre leur impact plus large sur la réussite scolaire." Les résultats de cette étude récente montrent que les élèves des écoles appliquant le programme HPSF complet ont affiché des améliorations significatives de leurs performances en mathématiques par rapport aux écoles témoins. "Les progrès en mathématiques observés dans les écoles appliquant le programme HPSF partiel étaient plus modestes et non significatifs", précisent-ils. En revanche, l’amélioration était faible en ce qui concerne la compréhension de lecture, et elle s’est atténuée au bout de quatre ans.

"L'intervention HPSF a considérablement amélioré les résultats en mathématiques lorsque des déjeuners sains et des séances d'activité physique ont été mis en place conjointement, soulignant ainsi l'importance d'une approche globale de la promotion de la santé en milieu scolaire, concluent les auteurs. (…) Ces résultats soulignent le potentiel des interventions intégrées en matière de santé pour stimuler la réussite scolaire et lutter contre les inégalités, tant sur le plan sanitaire qu’éducatif."