Diarrhée : quand s'inquiéter et consulter un médecin ?

L'ESSENTIEL La diarrhée aiguë est généralement bénigne mais peut nécessiter une consultation médicale si elle est sévère ou persistante.

Les signes avant-coureurs d'une consultation médicale incluent la présence de sang dans les selles, une fièvre élevée, une déshydratation et des douleurs abdominales sévères.

Un diagnostic précis et un traitement adapté par un médecin sont essentiels pour prévenir les complications et favoriser une guérison rapide.

La diarrhée peut être aiguë, c'est-à-dire qu'elle dure moins de deux semaines, ou chronique, si elle persiste plus de deux semaines. La cause de la diarrhée détermine sa gravité et son traitement.

Diarrhée infectieuse : Causée par des virus, des bactéries ou des parasites, elle est souvent accompagnée de vomissements, de fièvre et de douleurs abdominales. C'est la cause la plus fréquente de diarrhée, en particulier chez les enfants.

Diarrhée alimentaire : Provoquée par la consommation d'aliments contaminés par des bactéries ou des toxines, elle se manifeste généralement dans les 24 à 72 heures suivant l'ingestion.

Diarrhée médicamenteuse : Certains médicaments, comme les antibiotiques, peuvent provoquer des troubles digestifs, y compris la diarrhée.

Diarrhée liée à une maladie chronique : Certaines maladies inflammatoires intestinales, comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, peuvent entraîner une diarrhée chronique.

Diarrhée d'origine psychosomatique : Le stress, l'anxiété ou certains troubles psychologiques peuvent également déclencher des troubles digestifs, dont la diarrhée.

Quand et comment consulter un médecin pour une diarrhée ?

La plupart des cas de diarrhée aiguë ne nécessitent pas de consultation médicale et peuvent être résolus par une simple réhydratation et une alimentation adaptée. Cependant, il est important de consulter un médecin si vous présentez les signes suivants :

Diarrhée sévère ou persistante : Plus de trois jours pour les adultes, plus de deux jours pour les enfants.

Présence de sang dans les selles.

Fièvre élevée (supérieure à 38°C).

Déshydratation : Soif intense, bouche sèche, fatigue, diminution de la miction, urine foncée.

Douleurs abdominales sévères.

Perte de poids importante.

En cas de consultation médicale, le médecin vous posera des questions sur vos symptômes, vos antécédents médicaux et vos habitudes alimentaires. Il pourra effectuer un examen physique et prescrire des examens complémentaires, tels que des analyses de sang ou de selles, si nécessaire.

Quelques conseils pour prévenir la diarrhée