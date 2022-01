Trop regarder la télévision : une activité à haut risque !

L'ESSENTIEL Le risque de développer des caillots sanguins est 35% plus élevé chez les gros consommateurs de télévision

La thromboembolie veineuse fait courir le risque d'une embolie pulmonaire potentiellement mortelle

Il y aurait danger de mort à passer des heures devant la télé en grignotant ! Une étude publiée le 20 janvier dans l'European Journal of Preventive Cardiology montre que les personnes qui restent devant le petit écran chaque jour durant quatre heures ou plus courent un risque de développer des caillots sanguins supérieur de 35% par rapport à celles qui se contentent de deux heures et demi de télé ! Et cela quels que soient leur âge, leur sexe, leur indice de masse corporelle ou leur niveau d'activité physique.

Une étude sur plus de 140 000 personnes âgées de 40 ans et plus

Les scientifiques ont étudié le lien existant entre la surconsommation de télévision et la thromboembolie veineuse qui peut provoquer une thrombose veineuse (caillot sanguin dans une veine profonde, généralement les jambes) pouvant provoquer une embolie pulmonaire potentiellement mortelle lorsque le caillot sanguin se déplace vers les poumons. Ils ont analysé trois études portant au total sur plus de 130 000 participants âgés de 40 ans et plus et sans antécédent de thromboembolie veineuse en recueillant les informations sur leur temps passé devant la télévision. Cela a permis de les classer en deux groupes, ceux qui regardent la télé quatre heures ou plus chaque jour et ceux qui la regardent au maximum deux heure et demi par jour.

Au cours de ces trois études qui ont été menées sur une durée allant de 5 à 19,5 ans, 964 participants ont développé une thromboembolie veineuse. Les téléspectateurs du groupe passant plus de quatre heures devant le petit écran étaient 1,35 fois plus susceptibles de développer ce trouble veineux que ceux qui limitaient à deux heures et demi leur présence devant la télé.

L'immobilité facteur de thromboembolie veineuse

"Ces résultats indiquent que regarder la télévision pendant de nombreuses heures est une activité à risque !", conclut de Dr Setor Kunutsor, de l'université de Bristol, auteur de cette étude qui, comme il le précise lui-même, n'a été menée que sur des études observationnelles et donc n'apportent pas la preuve scientifique que l'écoute prolongée de la télévision provoque des caillots sanguins.

Toutefois, il explique que trop de temps passé devant la télévision "implique une immobilisation qui est un facteur de thromboembolie veineuse et que c'est la raison pour laquelle les personnes sont encouragées à se déplacer notamment dans les avions lors des vols long-courrier parce que le sang s'accumule dans les extrémités au lieu de circuler , ce qui peut provoquer de caillots sanguins". Et le Dr Kunutsor d'ajouter que "les binge-watchers ont tendance à manger des collations malsaines qui peuvent conduire à l'obésité et à l'hypertension artérielle, ce qui augmente le risque de caillots sanguins".

Ses conseils pour éviter cette conséquence pouvant être fatale sont simples et de bon sens : "De longues périodes devant la télévision doivent être entrecoupées de mouvement pour maintenir la circulation et d'une manière générale, pour tous ceux qui sont souvent assis dans leur vie quotidienne, il est nécessaire de se lever et de se déplacer de temps en temps"...