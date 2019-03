Seniors : plus de 3 heures et demi de télévision par jour est mauvais pour la mémoire

Si on connaissait les effets désastreux de la télévision sur les enfants de moins de trois ans, on sait maintenant qu'elle est également mauvaise pour la mémoire verbale des personnes âgées. Tel est le constat d'une étude de l'English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) menée de 2008 à 2009 et à nouveau de 2014 à 2015, sur 3 662 seniors.

La première étape pour eux a été de répondre à des questions sur leur temps passé à regarder la télévision, avant de passer des tests de mémoire verbale et de fluidité sémantique. Les participants ont dû mémoriser des listes de mots dans un temps donné, tandis que les tests de fluidité sémantiques consistaient à répertorier autant d’exemples d’une catégorie (type d’animal) qu’ils pourraient imaginer. Les résultats sont clairs : les personnes qui regardent la télévision pendant plus de trois heures et demie par jour présentent un déclin moyen de 8 à 10% de la mémoire des mots et de langage au cours des années couvertes par l'étude. En comparaison, la baisse moyenne chez ceux qui regardent moins la télévision est de 4 à 5% au cours de la même période.

Regarder la télévision : une "activité passive"

Selon les chercheurs, ces résultats s’expliquent par le côté "passif" du fait de regarder la télévision. En effet, si la télévision combine des stimuli sensoriels denses, fragmentaires et en évolution rapide, il faut garder en tête qu’elle engendre une passivité de la part du spectateur. Les chercheurs suggèrent également que regarder la télévision pourrait avoir un impact sur la mémoire verbale via un "stress cognitif". Celui-ci pourrait résulter de la nature passive-alerte de la télévision. Plus précisément, le fait d'assister à des scènes violentes ou pleines de suspense aurait des effets psychologiques et dégraderait la mémoire verbale.

La télévision remplace les passe-temps plus sains

Il faut aussi prendre en compte le fait que plus les seniors passent de temps à regarder la télévision, moins ils ont la possibilité de participer à des activités bénéfiques sur le plan cognitif, telles que la lecture, les jeux de société et les activités culturelles. Plutôt que regarder la télévision, certaines études suggèrent qu'Internet et des jeux vidéo ont un meilleur impact sur les seniors : ils pourraient même préserver, voire améliorer, les compétences cognitives, tout simplement parce que la personne âgée n’est plus passive. "Cependant", notent les auteurs de l'étude, "cela reste à approfondir dans de futures études".