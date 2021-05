Trop regarder la télévision entraînerait une baisse des fonctions cognitives dès l'âge de 40 ans

L'ESSENTIEL Les personnes qui regardent beaucoup la télévision au milieu de leur vie ont un déclin de 6,9% de leurs fonctions cognitives à 70 ans.

Cela contribue aussi à réduire de 0,5% leur matière grise.

Bon nombre d'études alertent sur les dangers d'un trop-plein d'écran chez les enfants. Pourtant, trop regarder la télé pourrait aussi avoir des effets néfastes sur la santé des adultes, en particulier à partir de 40 ans, souligne ces nouveaux travaux présentés cette semaine lors de la Conférence virtuelle de l'American Heart Association sur l'épidémiologie, la prévention, le mode de vie et la santé cardiométabolique.

Rétrécissement du cerveau, difficultés à se concentrer ou à réfléchir... Selon les résultats de cette étude réalisée par des chercheurs des universités d'Alabama et de Columbia (États-Unis), le fait de passer beaucoup de temps devant la télévision entraînerait un déclin cognitif plus important et une diminution de la taille du cerveau dès la quarantaine.

Réduction de la matière gris de 0,5% à l'âge de 70 ans

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont recueilli des informations sur les habitudes télévisuelles (autodéclarées) auprès d'un groupe de volontaires âgés de 50 à 70 ans, entre 1996 et 2013. Leur santé cérébrale a également été suivie sur le long terme, notamment à travers de tests cognitifs supplémentaires portant sur la mémoire de travail, le langage et la fonction exécutive.

Comparé à celles qui regardaient peu la télévision, les personnes qui ont déclaré consacrer beaucoup de temps à cette activité au milieu de leur vie présentaient un déclin de 6,9% de leurs fonctions cognitives à l'âge de 70 ans et une réduction de 0,5% de la matière grise par rapport aux personnes qui regardaient peu la télévision.

“Cette recherche est très opportune et importante au milieu de la pandémie actuelle de Covid-19, car nous savons que les gens passent plus de temps à adopter des comportements sédentaires tels que regarder la télévision lorsqu'ils sont en quarantaine”, souligne le président de l'American Heart Association Mitchell S.V. Elkind dans un communiqué.