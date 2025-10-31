Dépression : la psychothérapie fonctionne aussi... par SMS !

L'ESSENTIEL Dans une étude, 423 personnes ayant reçu un diagnostic de dépression ont bénéficié d’une psychothérapie par SMS et 427 ont eu des séances par visioconférence.

Des résultats similaires, plus précisément une réduction des symptômes et un meilleur fonctionnement social, ont été observés pour les deux types de traitement.

Selon les chercheurs, le "remboursement plus large" de la psychothérapie par messages par les assurances "pourrait améliorer l'accès aux soins fondés sur des données probantes."

Quel que soit le type de dépression, "l'une des principales causes d'invalidité et de mortalité dans le monde", la psychothérapie est recommandée pour réduire les symptômes, diminue la fréquence des récidives ou conduit à la rémission durable. Dans le cadre de celle-ci, un professionnel, spécialisé en santé mentale (psychiatre, psychologue) et formé à l'écoute et à la compréhension des problèmes psychologiques, propose à la personne d'aborder ses difficultés selon différentes techniques. Les séances peuvent avoir lieu en cabinet libéral, en établissement de soins ou dans un centre médico-psychologique (CMP). Dernièrement, de plus en plus de patients les font en visioconférence.

La psychothérapie par SMS testée par 423 patients dépressifs

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue JAMA Network Open, des chercheurs l’université de Washington (États-Unis) se sont demandés si la psychothérapie par SMS, qui offre une plus grande flexibilité aux patients afin d’interagir avec les thérapeutes, était aussi efficace que celle faite en visioconférence. Afin d’en avoir le cœur net, ils ont recruté 850 adultes dépressifs de plus de 18 ans parlant anglais ou espagnol, résidant aux États-Unis dans un État où la plateforme de santé mentale numérique disposait de thérapeutes. Pour l’intervention, ils ont été aléatoirement répartis en deux groupes pour bénéficier d’une psychothérapie soit par visioconférence, une fois par semaine, soit par messages. "La psychothérapie a été dispensée par des thérapeutes sur une plateforme numérique commerciale de santé mentale du 10 janvier 2022 au 14 janvier 2024."

Dépression : des symptômes réduits et un meilleur fonctionnement social grâce à la psychothérapie par SMS

À la fin de l'essai, les volontaires des deux groupes ont montré des améliorations comparables des symptômes de dépression et du fonctionnement social. Les auteurs constatent que les patients s'améliorent à un rythme similaire, qu'ils communiquent avec leur thérapeute par messages ou par appels vidéo. Les participants recevant une thérapie par visioconférence étaient légèrement plus susceptibles d'abandonner le traitement prématurément, tandis que la thérapie par messages texte offrait une plus grande flexibilité aux patients pour interagir avec les thérapeutes. "Ces résultats confirment la psychothérapie par SMS comme une alternative viable à celle par visioconférence. Son remboursement plus large par les assurances pourrait améliorer l'accès aux soins fondés sur des données probantes", peut-on lire dans les conclusions des travaux.